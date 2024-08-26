Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4601 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4908,18 млрд руб.

26 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 августа составили по Российской Федерации 4601 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4335,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4383,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4150,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 августа составили 4908,18 млрд руб. против 4935,99262 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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