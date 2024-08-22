Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4544,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4969,03 млрд руб.

22 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 августа составили по Российской Федерации 4544,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4313,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5265,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5002,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 августа составили 4969,03 млрд руб. против 4289,03121 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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