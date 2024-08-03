ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 85,7024 руб., евро - 92,8291 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,08 коп.

3 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп.

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Более 100 тысяч жителей столицы выбрали свой карьерный путь в центре кадровых сервисов "Профессии будущего", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Свыше 100 тысяч москвичей выбрали свой карьерный путь благодаря центру инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего"", -... читать дальше

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Неэффективно используемые участки на улице Вавилова в Гагаринском районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, там появятся дома, в том числе для программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства... читать дальше

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Минобрнауки России отмечает, что на текущий момент результаты приемной кампании оказались лучше, чем в 2023 году, многие университеты повысили качество отбора абитуриентов, сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки. "По имеющимся на текущий момент данным, её... "По имеющимся на текущий момент данным, её... читать дальше

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В трамвайном депо на Шаболовке осуществляется реконструкция, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сейчас в депо на улице Шаболовке проводим масштабную реконструкцию", - написал мэр в своем телеграм-канале в воскресенье. Он добавил, что запланированы расширение проезда,... "Сейчас в депо на улице Шаболовке проводим масштабную реконструкцию", - написал мэр в своем телеграм-канале в воскресенье. Он добавил, что запланированы расширение проезда,... читать дальше

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале августа составила 145,1 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные... читать дальше

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили меры, которые помогут повысить демографию в России. Первый блок мер для поддержки демографии в России касается улучшения жилищных условий, говорится в июльском докладе... Первый блок мер для поддержки демографии в России касается улучшения жилищных условий, говорится в июльском докладе... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. День железнодорожника объединяет сотни тысяч людей, всех, кто посвятил свою жизнь стальным магистралям. Вас отличают... День железнодорожника объединяет сотни тысяч людей, всех, кто посвятил свою жизнь стальным магистралям. Вас отличают... читать дальше

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Маркетплейсы наращивают сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в малых населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек. Вдали от крупных городов отмечается наиболее интенсивный рост объемов онлайн-покупок, пишет "Российская газета". Основная часть ПВЗ маркетплейсов... Основная часть ПВЗ маркетплейсов... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с...

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Неэффективно используемый участок в Академическом районе ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Соответствующий проект решения опубликован на... читать дальше

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Более 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выкупили со скидкой жители столицы у города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "За шесть месяцев москвичи выкупили 62 участка общей... "За шесть месяцев москвичи выкупили 62 участка общей... читать дальше

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Краснодарский край должен активно интегрироваться в новый национальный проект "Экологическое благополучие" и ввести дополнительные мощности по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), заявил вчера заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... читать дальше

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Три объекта в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда появятся в Северном и Северо-Западном административных округах столицы, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. "На севере Москвы построят административно-деловой... читать дальше

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Правительство РФ повысило импортные пошлины на алкогольную продукцию и цветы из недружественных стран. Согласно постановлению, подписанному 29 июля 2024 года и размещенному на официальном портале правовой информации, ставка на вино из недружественных стран повысится до... Согласно постановлению, подписанному 29 июля 2024 года и размещенному на официальном портале правовой информации, ставка на вино из недружественных стран повысится до... читать дальше

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Россельхозбанк с начала 2024 года (по 23 июля) вложил в агробизнес 1,2 трлн рублей, что на 32,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в его пресс-релизе. В частности, поддержка малых форм хозяйствования выросла на 41,8% до 84 млрд рублей,... В частности, поддержка малых форм хозяйствования выросла на 41,8% до 84 млрд рублей,... читать дальше

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Работники Горьковского автозавода уйдут в плановый корпоративный отпуск с 5 по 18 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода. "Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в... "Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в... читать дальше

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