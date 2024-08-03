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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 85,7024 руб., евро - 92,8291 руб.
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03 августа 2024 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 85,7024 руб., евро - 92,8291 руб.
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3 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,08 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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