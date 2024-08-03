.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 85,7024 руб., евро - 92,8291 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
Сенаторы одобрили закон об открытии филиалов иностранных банков в РФ
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Иностранный банк вправе будет создать в РФ не более чем один филиал, он должен иметь полное наименование на русском языке, не более...
 
Маркетплейсам могут запретить привлекать к работе самозанятых
Минпромторг предложит приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых. Это следует из законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, разработанного Минпромторгом, пишут "Ведомости". Представитель...
 
Сенаторы призывают ввести регулирование цен на авиабилеты
В Совете Федерации призвали ввести регулирование цен на авиабилеты. Вопрос регулировании ценообразования в авиаотрасли рассматривался на совещании в Совете Федерации по вопросам повышения доступности воздушных перевозок, которое прошло еще 15 июля...
 
03 августа 2024 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 85,7024 руб., евро - 92,8291 руб.

 0  
3 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,08 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 августа 2024 года 17:45
Собянин: более 100 тысяч москвичей выбрали свою карьеру в центре кадровых сервисов "Профессии будущего"
Более 100 тысяч жителей столицы выбрали свой карьерный путь в центре кадровых сервисов "Профессии будущего", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Свыше 100 тысяч москвичей выбрали свой карьерный путь благодаря центру инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего"", -...    читать дальше
.
04 августа 2024 года 16:59
В Гагаринском районе по программе КРТ реорганизуют два участка
Неэффективно используемые участки на улице Вавилова в Гагаринском районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, там появятся дома, в том числе для программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства...    читать дальше
.
04 августа 2024 года 15:51
Результаты приемной кампании в вузы лучше прошлогодних - Минобрнауки РФ
Минобрнауки России отмечает, что на текущий момент результаты приемной кампании оказались лучше, чем в 2023 году, многие университеты повысили качество отбора абитуриентов, сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки.

"По имеющимся на текущий момент данным, её...    читать дальше
.
04 августа 2024 года 14:59
В трамвайном депо на Шаболовке проводится реконструкция
В трамвайном депо на Шаболовке осуществляется реконструкция, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас в депо на улице Шаболовке проводим масштабную реконструкцию", - написал мэр в своем телеграм-канале в воскресенье. Он добавил, что запланированы расширение проезда,...    читать дальше
.
04 августа 2024 года 13:33
Средняя стоимость "вторички" в крупнейших городах РФ в августе - 132-145 тыс. руб. за 1 кв. м
Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале августа составила 145,1 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные...    читать дальше
.
04 августа 2024 года 12:19
Эксперты назвали меры для роста демографии в РФ
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили меры, которые помогут повысить демографию в России.

Первый блок мер для поддержки демографии в России касается улучшения жилищных условий, говорится в июльском докладе...    читать дальше
.
04 августа 2024 года 11:14
Российские железные дороги играют ключевую роль в экономике страны, способствуют развитию промышленности, торговли и туризма - Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства.

День железнодорожника объединяет сотни тысяч людей, всех, кто посвятил свою жизнь стальным магистралям. Вас отличают...    читать дальше
.
04 августа 2024 года 09:51
Маркетплейсы осваивают малые населенные пункты
Маркетплейсы наращивают сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в малых населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек. Вдали от крупных городов отмечается наиболее интенсивный рост объемов онлайн-покупок, пишет "Российская газета".

Основная часть ПВЗ маркетплейсов...    читать дальше
.
04 августа 2024 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 85,7024 руб., евро - 92,8291 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с...
.
03 августа 2024 года 17:35
По программе КРТ в ЮЗАО Москвы появится жилой квартал с общественно-деловой инфраструктурой
Неэффективно используемый участок в Академическом районе ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Соответствующий проект решения опубликован на...    читать дальше
.
03 августа 2024 года 16:05
Москвичи за полгода выкупили у города со скидкой более 60 участков для строительства частных домов
Более 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выкупили со скидкой жители столицы у города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За шесть месяцев москвичи выкупили 62 участка общей...    читать дальше
.
03 августа 2024 года 15:09
Краснодарский край должен ввести дополнительные мощности по обращению с ТКО - вице-премьер Патрушев
Краснодарский край должен активно интегрироваться в новый национальный проект "Экологическое благополучие" и ввести дополнительные мощности по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), заявил вчера заместитель председателя правительства РФ Дмитрий...    читать дальше
.
03 августа 2024 года 13:54
По программе стимулирования создания рабочих мест на севере Москвы построят административно-деловой комплекс, школу и детский сад
Три объекта в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда появятся в Северном и Северо-Западном административных округах столицы, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. "На севере Москвы построят административно-деловой...    читать дальше
.
03 августа 2024 года 12:16
Повышены пошлины на импорт алкоголя и цветов из недружественных стран
Правительство РФ повысило импортные пошлины на алкогольную продукцию и цветы из недружественных стран.

Согласно постановлению, подписанному 29 июля 2024 года и размещенному на официальном портале правовой информации, ставка на вино из недружественных стран повысится до...    читать дальше
.
03 августа 2024 года 11:29
С начала года Россельхозбанк увеличил кредитование АПК на 32,4%
Россельхозбанк с начала 2024 года (по 23 июля) вложил в агробизнес 1,2 трлн рублей, что на 32,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в его пресс-релизе.

В частности, поддержка малых форм хозяйствования выросла на 41,8% до 84 млрд рублей,...    читать дальше
.
03 августа 2024 года 10:57
"Горьковский автозавод" уходит в плановый корпоративный отпуск с 5 по 18 августа
Работники Горьковского автозавода уйдут в плановый корпоративный отпуск с 5 по 18 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

"Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.