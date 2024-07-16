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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6524,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2638,05 млрд руб.
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16 июля 2024 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6524,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2638,05 млрд руб.

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16 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 июля составили по Российской Федерации 6524,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6269,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6585,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6330,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 июля составили 2638,05 млрд руб. против 2574,43881 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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