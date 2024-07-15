Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6585,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2574,44 млрд руб.

15 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 июля составили по Российской Федерации 6585,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6330,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6490,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6223,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 июля составили 2574,44 млрд руб. против 2591,33244 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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