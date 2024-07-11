Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6146,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2631,41 млрд руб.

11 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 июля составили по Российской Федерации 6146,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5895,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3812,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3627,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 июля составили 2631,41 млрд руб. против 4497,576 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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