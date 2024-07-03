.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4126,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3694,75 млрд руб.
.
03 июля 2024 года 09:46
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4126,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3694,75 млрд руб.
|0
3 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июля составили по Российской Федерации 4126,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3924,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4014,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3829,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 июля составили 3694,75 млрд руб. против 3728,75243 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 июля 2024 года 14:56
Фондовый рынок США показал потрясающие результаты в первом полугодии, и если исходить из истории, Уолл-стрит впереди ждет еще шесть месяцев успеха, прогнозируют аналитики Comerica Wealth Management. Индекс S&P 500 вырос почти на 15% в январе-июне. При этом в начале года... читать дальше
.03 июля 2024 года 14:47
Европейская комиссия одобрила сделку по покупке авиакомпанией Deutsche Lufthansa доли в итальянской ITA Airways (ранее Alitalia). Меры, обещанные компанией и властями Италии, снимают все опасения, связанные с угрозой для конкуренции в отрасли, говорится в сообщении... читать дальше
.03 июля 2024 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,93 пункта (0,153%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3222,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3226,09 (+0,27%) пункта, минимальное - 3202,85... читать дальше
.03 июля 2024 года 14:35
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности увеличивать поставки энергоносителей и продукции сельского хозяйства в Пакистан, отмечая рост товарооборота между двумя странами. "Перспективы здесь очень неплохие. На два направления обратил бы особое внимание -... читать дальше
.03 июля 2024 года 14:26
Добыча алмазов в России в 2023 году, по данным Кимберлийского процесса, снизилась на 11%, составив 37,32 млн карат, что стало наиболее значительным падением среди крупнейших добывающих стран. Добыча "АЛРОСА" в прошлом году, как сообщала компания, составляла 34,6 млн... читать дальше
.03 июля 2024 года 14:19
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года составила 83,9113% от номинала, что соответствует доходности 15,47% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.03 июля 2024 года 14:05
Цены на картофель в РФ перейдут к снижению через две недели, прогнозируют в Картофельном союзе. "Ожидаем, что через две недели на прилавках будет отмечаться снижение цен на продукцию за счет поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже приступили... читать дальше
.03 июля 2024 года 13:52
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Группа ВИС" и облигаций компании на уровне A(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг группы "ВИС" обусловлен ее сильным бизнес-профилем и... читать дальше
.03 июля 2024 года 13:44
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в плюсе торги в среду, исключением стал индекс фондовой биржи Шанхая. Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил глава... читать дальше
.03 июля 2024 года 13:29
Российские рыбаки к 3 июля выловили 2,52 млн тонн рыбы, что на 1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. В том числе в Дальневосточном бассейне вылов увеличился на 2%, до 1,9 млн тонн, в Северном - на 5,4%, до 268,3 тыс.... читать дальше
.03 июля 2024 года 13:21
Совет Федерации одобрил закон об индексации с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам. Как ожидается, решение затронет порядка 7,87 млн человек. Устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также... читать дальше
.03 июля 2024 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,53 пункта (0,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3220,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3226,09... читать дальше
.03 июля 2024 года 13:12
Число посетивших Испанию иностранных туристов в мае выросло на 11,5% в годовом выражении, до 9,26 млн человек, сообщило национальное статистическое управление INE. Это рекордный показатель для этого месяца за всю историю наблюдений, то есть с 1995 года. Больше всего... читать дальше
.03 июля 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 87,398 руб.
Максимальное значение за неделю (с 26 июня по 3 июля) - 87,398 руб. за доллар, минимальное значение - 86,21 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,91 руб. Это автоматическое сообщение.
.03 июля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 3 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 88,15/89,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,15/89,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...
.03 июля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,83/99,49 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.