ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 87,9921 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,9921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,49 коп.

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Количество туристических поездов дальнего следования на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2025 году вырастет до 35, сообщил телеграм-канал компании. Согласно опубликованному на сайте холдинга графику туристических поездов, в следующем году запустятся восемь новых... Согласно опубликованному на сайте холдинга графику туристических поездов, в следующем году запустятся восемь новых... читать дальше

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Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за минувшее полугодие выросло почти на 1 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance. По состоянию на 30 июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии,... По состоянию на 30 июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,98 коп. и составил 11,8933 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8185 руб., максимальный - 11,9355 руб. Было заключено 24995 сделок. Объем торгов составил 47243,05... Минимальный курс юаня составил 11,8185 руб., максимальный - 11,9355 руб. Было заключено 24995 сделок. Объем торгов составил 47243,05...

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Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле продолжают снижаться. Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", за неделю пшеница подешевела на $10, до $222 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу ослабла на $1, до... Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", за неделю пшеница подешевела на $10, до $222 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу ослабла на $1, до... читать дальше

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Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" на внутреннем рынке за 6 месяцев 2024 года - включая модельный ряд УАЗ и новый модельный ряд Sollers (без учета остатков ранее выпускаемого группой Ford Transit) - выросли на 41,2%, до 22,236 тыс., следует из... читать дальше

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ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6589,05 (+46,99) руб./грамм; на серебро - 82,73 (+0,3) руб./грамм; на платину - 2786,57 (-53,78) руб./грамм; на палладий - 2795,06 (+66,98) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы незначительно опускаются на торгах во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 во вторник опустился на 25,3 пункта (0,06%) и составил 39144,22 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 во вторник опустился на 25,3 пункта (0,06%) и составил 39144,22 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 3,36... Standard & Poor's 500 снизился на 3,36... читать дальше

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Данные об инфляции в Соединенных Штатах сигнализируют о том, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. "Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы... "Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы... читать дальше

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Доля РФ на мировом рынке пшеницы в минувшем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) выросла почти до 28% с 25% годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса". По предварительной оценке центра, в завершившемся сезоне РФ экспортировала 55,4 млн... По предварительной оценке центра, в завершившемся сезоне РФ экспортировала 55,4 млн... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,9921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,49 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 93,695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,32 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал снижение поставок во втором квартале, однако результат оказался лучше прогнозов рынка. Как говорится в сообщении компании, в прошедшем квартале она поставила на рынок 443,956 тыс. электромобилей - на 4,7%... Как говорится в сообщении компании, в прошедшем квартале она поставила на рынок 443,956 тыс. электромобилей - на 4,7%... читать дальше

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Курс биткойна, достигший исторических максимумов в марте этого года и с тех пор существенно снизившийся, может снова устремиться к рекордным значениям, полагают эксперты аналитической компании CCData. Они проанализировали динамику курса биткойна в ходе трех предыдущих... Они проанализировали динамику курса биткойна в ходе трех предыдущих... читать дальше

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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в I полугодии 2024 года выросли на 72,5%, до 774,514 тыс. штук. Основной для рынка легковой сегмент в июне продолжил существенный рост г/г на низкой базе, но в сравнении с маем текущего года показал снижение... читать дальше

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Акционеры ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") на годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам 2023 года из расчета 6,22 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Всего... Всего... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-740 на 22 млрд 136,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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