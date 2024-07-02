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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 87,9921 руб.
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ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 5,3% после 3,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,9%. За январь-май промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
В РФ обсудят новую платформу для легковых машин
Власти планируют обсудить с представителями автопромышленности перспективы разработки единой модульной платформы для выпуска легковых машин. Как рассказали "Известиям" в Минпромторге, определен порядок субсидирования НИОКР. Разговоры о создании...
 
Власти Москвы предлагают скорректировать условия предоставления IT-льгот по налогу на прибыль
ласти Москвы предлагают скорректировать условия предоставления IT-льгот по налогу на прибыль, выяснили "Ведомости". В частности, применять льготу к той части прибыли, которая не была направлена на выплату дивидендов в 2024 г., предоставлять льготу,...
 
В июне российская промышленность сохранила рост выпуска
На фоне неожиданного подскока выпуска российской промышленности в мае конъюнктурные исследования разошлись в оценках состояния и динамики спроса на ее продукцию в июне 2024 года, пишет "Коммерсант". По данным Института народнохозяйственного...
 
02 июля 2024 года 17:22

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 87,9921 руб.

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2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,9921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,49 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 июля 2024 года 18:16
"РЖД" в 2025 году увеличат количество туристических поездов
Количество туристических поездов дальнего следования на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2025 году вырастет до 35, сообщил телеграм-канал компании.

Согласно опубликованному на сайте холдинга графику туристических поездов, в следующем году запустятся восемь новых...    читать дальше
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02 июля 2024 года 18:08
В январе-июне число подсанкционных российских лиц выросло почти на 1 тыс.
Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за минувшее полугодие выросло почти на 1 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance.

По состоянию на 30 июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии,...    читать дальше
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02 июля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8933 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,98 коп. и составил 11,8933 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8185 руб., максимальный - 11,9355 руб. Было заключено 24995 сделок. Объем торгов составил 47243,05...
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02 июля 2024 года 17:55
Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться - данные "Русагротранс"
Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле продолжают снижаться.

Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", за неделю пшеница подешевела на $10, до $222 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу ослабла на $1, до...    читать дальше
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02 июля 2024 года 17:48
В первом полугодии "Соллерс" увеличил продажи в РФ на 41,2%
Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" на внутреннем рынке за 6 месяцев 2024 года - включая модельный ряд УАЗ и новый модельный ряд Sollers (без учета остатков ранее выпускаемого группой Ford Transit) - выросли на 41,2%, до 22,236 тыс., следует из...    читать дальше
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02 июля 2024 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 июля
ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6589,05 (+46,99) руб./грамм; на серебро - 82,73 (+0,3) руб./грамм; на платину - 2786,57 (-53,78) руб./грамм; на палладий - 2795,06 (+66,98) руб./грамм.

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02 июля 2024 года 17:33
Фондовые индексы США слабо снижаются, рынок оценивает заявления Пауэлла
Американские фондовые индексы незначительно опускаются на торгах во вторник.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 во вторник опустился на 25,3 пункта (0,06%) и составил 39144,22 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 3,36...    читать дальше
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02 июля 2024 года 17:29
Глава ФРС отметил возобновление замедления инфляции в США
Данные об инфляции в Соединенных Штатах сигнализируют о том, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы...    читать дальше
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02 июля 2024 года 17:25
Доля РФ на мировом рынке пшеницы в 2023/24 сельхозгоду выросла до 28%
Доля РФ на мировом рынке пшеницы в минувшем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) выросла почти до 28% с 25% годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

По предварительной оценке центра, в завершившемся сезоне РФ экспортировала 55,4 млн...    читать дальше
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02 июля 2024 года 17:22
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 87,9921 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,9921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,49 коп.

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02 июля 2024 года 17:22
ЦБ РФ установил курс евро с 3 июля в размере 93,695 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 93,695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,32 коп.

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02 июля 2024 года 17:16
Tesla сократила квартальные поставки почти на 5%
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал снижение поставок во втором квартале, однако результат оказался лучше прогнозов рынка.

Как говорится в сообщении компании, в прошедшем квартале она поставила на рынок 443,956 тыс. электромобилей - на 4,7%...    читать дальше
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02 июля 2024 года 17:08
Биткойн в этом году может вновь обновить рекорд, полагают аналитики
Курс биткойна, достигший исторических максимумов в марте этого года и с тех пор существенно снизившийся, может снова устремиться к рекордным значениям, полагают эксперты аналитической компании CCData.

Они проанализировали динамику курса биткойна в ходе трех предыдущих...    читать дальше
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02 июля 2024 года 17:02
В первом полугодии продажи легковых автомобилей и LCV в РФ выросли на 72,5% - Минпромторг
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в I полугодии 2024 года выросли на 72,5%, до 774,514 тыс. штук. Основной для рынка легковой сегмент в июне продолжил существенный рост г/г на низкой базе, но в сравнении с маем текущего года показал снижение...    читать дальше
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02 июля 2024 года 16:55
"Казаньоргсинтез" выплатит за 2023 г. дивиденды в 6,22 руб. на обыкновенную акцию, 0,25 руб. на "преф"
Акционеры ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") на годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам 2023 года из расчета 6,22 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Всего...    читать дальше
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02 июля 2024 года 16:50
ВТБ разместил 8,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-740 на 22,1 млрд рублей
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-740 на 22 млрд 136,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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