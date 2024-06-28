.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3336 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4100,31 млрд руб.
.
28 июня 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3336 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4100,31 млрд руб.
|0
28 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июня составили по Российской Федерации 3336 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3113,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3616,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3392,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 июня составили 4100,31 млрд руб. против 4005,03505 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 июня 2024 года 09:43
Акционеры "Русала" на годовом собрании в четверг большинством голосов одобрили решение о невыплате дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании. Невыплату поддержали 62,77% акционеров, против были 32,72%. "Русал" не платил и промежуточные дивиденды в... читать дальше
.28 июня 2024 года 09:36
В 1-м квартале экономика Великобритании увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статуправления (ONS), представившего окончательные данные. Динамика стала лучшей с 4-го квартала 2021 года. Предварительные данные... читать дальше
.28 июня 2024 года 09:31
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет к основным мировым валютам. Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов растет на 0,14%. С начала июня он увеличился более чем на 1%,... читать дальше
.28 июня 2024 года 09:27
Минфин по согласованию с ЦБ будет формировать перечень компаний и ИП, которые нарушили законодательство РФ и не встали на специальный учет в системе по контролю в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), кредитные организации не могут списывать... читать дальше
.28 июня 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3336 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4100,31 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июня составили по Российской Федерации 3336 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3113,6 млрд руб. На начало... читать дальше
.28 июня 2024 года 09:19
Кассовое исполнение федерального бюджета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по доходам за 2023 год составило 6,398 млрд рублей, что на 44,96% выше первоначального прогноза (4,414 млрд рублей) и на 24,75% - уточненного прогноза от 25 апреля 2023 года (5,129 млрд... читать дальше
.28 июня 2024 года 09:06
Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд. Аналитики также не прогнозировали... читать дальше
.28 июня 2024 года 09:05
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-739 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.28 июня 2024 года 08:57
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. При этом Hang Seng в апреле-июне вырос примерно на 7,5% и может завершить "в плюсе" первый квартал из... читать дальше
.28 июня 2024 года 08:51
EY, один из "большой четверки" глобальных аудиторов, не будет возвращаться к плану разделения компании на две, пишет Financial Times со ссылкой на обращение глобального руководителя Джанет Транкейл в адрес сотрудников. Вместо этого планируется упростить структуру... читать дальше
.28 июня 2024 года 08:42
Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США. Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше
.28 июня 2024 года 08:40
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor''s Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Китая по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", краткосрочные - "А-1". Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше
.28 июня 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг слабым повышением, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости. Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 36,26 пункта (на 0,09%) и составил 39164,06 пункта. Значение... читать дальше
.28 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 88,87 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.28 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций на общую сумму 25,99 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.28 июня 2024 года 08:19
Правительство РФ дало распоряжение Минфину, Минсельхозу и Росимуществу при подготовке директив для участия в наблюдательном совете Россельхозбанка (РСХБ) предусмотреть выплату банком дивидендов за 2023 год на все типы акций в размере 4,57 млрд рублей. Соответствующее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.