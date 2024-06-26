Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3394,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4226,48 млрд руб.

26 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 июня составили по Российской Федерации 3394,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3186,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3881 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3644,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 июня составили 4226,48 млрд руб. против 3799,4986200000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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