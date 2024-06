Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3802,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3871,05 млрд руб.

.

Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,35% - до 58798 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,87%, до 51924 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) США отклонила план действий на случай непредвиденного краха (living will) Citigroup Inc., пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

