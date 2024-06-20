Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4280,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3750,85 млрд руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 июня составили по Российской Федерации 4280,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4044 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4681,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4453,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 июня составили 3750,85 млрд руб. против 3394,43096 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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