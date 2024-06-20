.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4280,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3750,85 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Бизнес РФ нашел способ проводить платежи в Китай
С середины мая ситуация с платежами в Китай улучшилась, рассказал "Известиям" генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. По его словам, в апреле транзакции почти не проходили. Однако в прошлом месяце наметился серьезный сдвиг во...
 
Почти треть IT-компаний могут снизить инвестиции из-за повышения налога на прибыль
Почти треть - 30% - IT-компаний могут снизить инвестиции в развитие и продвижение продуктов на 10% из-за повышения налога на прибыль с 0 до 5% с 2025 г. Это следует из результатов отраслевого опроса ассоциации "Руссофт", в котором приняли участие...
 
Практика платежей в рассрочку осваивает страховой рынок
Страховые компании начали предлагать возможность оплачивать свои продукты "по частям", то есть с использованием сторонних BNPL-сервисов, пишет "Коммерсант".. При использовании BNPL стоимость страхового продукта для клиента не меняется. Сам по себе...
 
20 июня 2024 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4280,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3750,85 млрд руб.

 0
20 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 июня составили по Российской Федерации 4280,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4044 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4681,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4453,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 июня составили 3750,85 млрд руб. против 3394,43096 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 июня 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 20 июня растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,25 пункта (1,098%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3060,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3088,77 (+2,02%) пункта,...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 13:15
В мае Норвегия увеличила добычу природного газа на 16,7%, нефти и конденсата сократила на 3,7%
Добыча природного газа в Норвегии в мае выросла на 16,7% относительно того же месяца годом ранее - до 10 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в апреле объем производства составлял 10,41 млрд...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 13:07
Российские ритейлеры на 16,5% сократили прирост торговых площадей в 1-м квартале
В 1-м квартале чистый прирост торговых площадей ТОП-200 российских ритейлеров (без учета некоторых франчайзинговых проектов) сократился на 16,5% и составил 428,6 тыс. кв. м, сообщили "Интерфаксу" в аналитической компании INFOLine. Аналитики связывают снижение с усилением...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,09/98,64 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,09/98,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
20 июня 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 20 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 84,9/88,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,9/88,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...
.
20 июня 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 84,61/90,99 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,61/90,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...
.
20 июня 2024 года 12:51
Казахстан в 2023 г. снизил добычу нефти на 6,4%, увеличил производство газа на 11,7%
Добыча нефти в Казахстане в 2023 году сократилась на 6,4% по сравнению с показателем 2022 года - до 84,2 млн тонн, говорится в обзоре британского энергетического института (Energy Institute).

В минувшем году, по данным ведомства, на Казахстан пришлось 1,9% от...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 12:42
Ежеквартально у управляющих компаний выявляется до 500 нарушений - ЦБ РФ
Ежеквартально у управляющих компаний (УК) выявляется до 500 нарушений, треть из которых допускают десять игроков, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР "Рынок коллективных...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 12:30
Банки Белоруссии сохраняют высокие темпы кредитования экономики
Белорусские банки продолжают активно кредитовать предприятия и население, при этом поддерживается умеренная инфляция и стабильность курса белорусского рубля, заявил председатель правления Нацбанка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур, выступая в парламенте страны.

"В текущем...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 12:08
Европейские фондовые индикаторы растут в ожидании итогов заседания Банка Англии
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в ожидании итогов заседания Банка Англии.

Экономисты и аналитики не прогнозируют изменения базовой ставки в Великобритании, но ждут сигналов на ближайшее будущее.

Сводный индекс крупнейших европейских...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 11:57
ВТБ разместит 20 июня однодневные бонды серии КС-4-732 на 250 млрд руб. по цене 99,9587% от номинала
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-732 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9587% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,12% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 11:52
"АвтоВАЗ" вернул в продажу автомобиль Lada Largus, который с мая серийно выпускается в Ижевске
"АвтоВАЗ" вернул в продажу на российском рынке автомобили Lada Largus, серийное производство которых после санкционной приостановки было перенесено из Тольятти в Ижевск и возобновилось в середине мая текущего года.

Как сообщила пресс-служба автоконцерна, автомобиль...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 11:43
В январе-мае товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 33%
Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 11:35
Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам - Путин
Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая СПГ, во Вьетнам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем.

"Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: "Вьетсовпетро" на...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 11:27
В 1-м квартале Москву посетили 500 тысяч иностранных туристов
В первом квартале 2024 года российскую столицу посетили 500 тысяч иностранных туристов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Только за первые три месяца 2024 года в Москве побывали полмиллиона иностранных гостей - почти на 40% больше, чем годом ранее. Лидером...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 11:20
В мае в РФ было выдано 2,29 млн новых кредитных карт
В мае 2024 года в РФ было выдано 2,29 млн новых кредитных карт, что на 0,6% меньше апрельского показателя (в апреле 2024 года - 2,30 млн ед.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом объем лимитов по кредитным картам,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.