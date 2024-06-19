Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4681,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3394,43 млрд руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июня составили по Российской Федерации 4681,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4453,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4426,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4188,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 июня составили 3394,43 млрд руб. против 3418,03015 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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