Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4738 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3476,03 млрд руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 июня составили по Российской Федерации 4738 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4500,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5685,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5449,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 июня составили 3476,03 млрд руб. против 2475,6107 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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