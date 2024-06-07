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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 9821,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2106,87 млрд руб.
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07 июня 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 9821,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2106,87 млрд руб.
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7 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июня составили по Российской Федерации 9821,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 9473,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 9596,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 9283,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 июня составили 2106,87 млрд руб. против 2129,1863399999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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