Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 9821,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2106,87 млрд руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июня составили по Российской Федерации 9821,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 9473,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 9596,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 9283,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 июня составили 2106,87 млрд руб. против 2129,1863399999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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