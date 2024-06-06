Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 9596,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2129,19 млрд руб.

6 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июня составили по Российской Федерации 9596,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 9283,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4043,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3854,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 июня составили 2129,19 млрд руб. против 4111,1896400000005 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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