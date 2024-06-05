Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4043,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4111,19 млрд руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июня составили по Российской Федерации 4043,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3854,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4865,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4640,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 июня составили 4111,19 млрд руб. против 3309,89496 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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