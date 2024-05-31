Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4846,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3021,49 млрд руб.

31 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 мая составили по Российской Федерации 4846,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4653,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4543,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4351,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 мая составили 3021,49 млрд руб. против 3040,0424 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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