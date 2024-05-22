Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,8526 руб.

Минимальный курс евро составил 97,575 руб., максимальный - 98,07 руб. Была заключена 8071 сделка. Объем торгов составил 28611,72 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,7825 руб. за евро.

22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 40,77 коп. и составил 97,8526 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63194,553 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 218,560 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,83 коп. и составил 90,1625 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,75 руб., максимальный - 90,335 руб. Было заключено 17997 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,75 руб., максимальный - 90,335 руб. Было заключено 17997 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,88 коп. и составил 12,4213 руб. Минимальный курс юаня составил 12,368 руб., максимальный - 12,444 руб. Было заключено 40716 сделок. Объем торгов составил 98124,28 млн... Минимальный курс юаня составил 12,368 руб., максимальный - 12,444 руб. Было заключено 40716 сделок. Объем торгов составил 98124,28 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 40,77 коп. и составил 97,8526 руб. Минимальный курс евро составил 97,575 руб., максимальный - 98,07 руб. Была заключена 8071 сделка. Объем торгов составил 28611,72 млн... Минимальный курс евро составил 97,575 руб., максимальный - 98,07 руб. Была заключена 8071 сделка. Объем торгов составил 28611,72 млн...

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Цены на яйца в РФ с 14 по 20 мая снизились на 1,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы снижения ускорились в два раза. Три предыдущих периода, о которых сообщало статведомство, - с 23 апреля по 2 мая, с 3 по 6 мая и с 7 по 13 мая - снижение... Темпы снижения ускорились в два раза. Три предыдущих периода, о которых сообщало статведомство, - с 23 апреля по 2 мая, с 3 по 6 мая и с 7 по 13 мая - снижение... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 мая выросли на 0,12% по сравнению с предыдущей неделей после увеличения на 0,07% с 7 по 13 мая, на 0,03% с 3 по 6 мая и на 0,11% за десять дней с 23 апреля по 2 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2024 года выросли на 1,8% после увеличения на 2,4% в марте и на 0,9% в феврале, снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре, сокращения на 0,1% в ноябре и роста на 2% в октябре, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Инфляция в РФ с 14 по 20 мая составила 0,11% после 0,17% с 7 по 13 мая, 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился... Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом, несмотря на дешевеющую нефть. Внешние фондовые площадки также подавали негативные сигналы. . В Азии в среду индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на... В Азии в среду индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в апреле 2024 года снизился на 0,1% по отношению к марту, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду, публикация данных об изменении запасов топлива в США не оказало значительного влияния на рынок. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей,... Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей,... читать дальше

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Страны-участницы ОПЕК+ на предстоящей на следующей неделе встрече намерены обсудить текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, не став комментировать слухи о возможном изменении уровней добычи для ряда членов... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил Минфин. Сейчас ювелирные и другие... Сейчас ювелирные и другие... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,24 коп. и составил 90,1339 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,71 руб., максимальный - 90,28 руб. Было заключено 4575 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,71 руб., максимальный - 90,28 руб. Было заключено 4575 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,97 коп. и составил 12,42 руб. Минимальный курс юаня составил 12,3645 руб., максимальный - 12,4395 руб. Было заключено 18346 сделок. Объем торгов составил 55442,29... Минимальный курс юаня составил 12,3645 руб., максимальный - 12,4395 руб. Было заключено 18346 сделок. Объем торгов составил 55442,29...

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Французская Schneider Electric отказалась от потенциальной сделки с американским разработчиком программного обеспечения (ПО) для проектирования инфраструктуры Bentley Systems. Эта сделка могла стать крупнейшим приобретением в истории Schneider Electric, отмечает... Эта сделка могла стать крупнейшим приобретением в истории Schneider Electric, отмечает... читать дальше

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