Каковы проблемы самозанятых при получении кредитов

19 сентября. FINMARKET.RU - Почти половина самозанятых сталкивались с трудностями при обращении в банки и микрофинансовые организации (МФО) за кредитными средствами на развитие своего дела, следует из проведенного компанией "Лайм-займ" (ГК Lime Credit Group) опроса. Как пишут "Ведомости" , в опросе через специализированный сервис "Анкетолог" участвовало 1500 человек со статусом самозанятого со всей страны.

Основныепри получении кредитов или займов связаны со сложностью процедуры подачи заявки и необходимостью предоставлять залог или поручителя. Слишком большое количество документов для получения ссуды или непонятную процедуру оформления отметили 29,2% респондентов (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Требование залога или наличие поручителей выделили 28,9% опрошенных. Также чуть более пятой части респондентов указали, что сложности возникли из-за предложения со стороны кредитора недостаточной суммы займа. На эти же факторы указали и те самозанятые, которые не получали предпринимательскиеили займы, но в целом рассматривали этот источник финансирования, говорится в исследовании.

Больше всего трудностей заемщики испытывают с получением кредита в банке и государственных МФО, чуть меньше - в коммерческих МФО. В банках со сложностями столкнулись 49,9% самозанятых. Среди тех, кто рассматривал государственные МФО, у 45,1% возникли сложности с получением дополнительных денег. У 43,5% самозанятых возникли проблемы с оформлением займа, когда они обращались в коммерческие МФО.

Только 17,4% из общей выборки ответили, что не испытывали никаких сложностей или не были заинтересованы в получении заемных средств от банков и МФО для развития своего дела. Среди личных мотивов отказа от обращения в банк или МФО доминируют страх потерять стабильный доход и жизненная стратегия полагаться только на свои силы - такие варианты выбрали 49,8% и 40,2% соответственно. Высокие ставки сдерживают всего 1,2% опрошенных, другие кредиты - 0,1% респондентов.