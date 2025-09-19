Доля карт в необеспеченном кредитовании достигла почти 80%

19 сентября. FINMARKET.RU - В России в 1-м полугодии т.г. на долю кредитных карт пришлось около 80% рынка необеспеченных розничных кредитов. Во 2-м кварталекредиток находилась на уровне 77%, немного снизившись по сравнению с 1-м кварталом (81%). При этом до последнего квартала 2024 г. доля кредитных карт не превышала 60%. Такие данные представил начальник Центра разработки макропруденциального регулирования и аналитики Банка России Дмитрий Зворыкин на форуме "Стратегия розничного бизнеса 2026", пишет "Коммерсант"

На выдачи кредитов по картам повлияло сильное падение уровня одобрения новых кредитных заявок с осени 2024 года в связи с резким повышением ключевой ставки и системным ростом кредитных рисков, отмечает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

На большую долю кредиток повлияла также особенность самого продукта, в частности, возможность многократного использования лимита кредитных карт без дополнительных оформлений, а также различные программы лояльности (кешбэк, бонусы, льготный период), отмечает директор по развитию финансовых продуктов макркеплейса "Сравни" Магомед Гамзаев.

В ближайшее время доля кредитных карт сохранится в размере 70-80%, считает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин.