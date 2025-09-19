В России может стать на 100 тыс. больше малоимущих

19 сентября. FINMARKET.RU - Число малоимущих в России может вырасти на 100 тыс. Это произойдет, если примут во внимание рекомендации экспертов ВНИИ труда, которые предложили учитывать "чистый" доход при назначении поддержки нуждающимся. Это увеличит число получателей выплат на 10-20%, пишут "Известия"

Сегодня малоимущими впризнают одиноких граждан и семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума (федеральный ПМ в 2025 году - 17,7 тыс. рублей). Этот статус необходим для получения господдержки. Однако при его назначении учитывается заработок до вычета налогов. В результате часть людей, чья зарплата формально чуть выше из-за расчета "гросс", лишается права на помощь.

В связи с этим ведущий научный сотрудник ВНИИ труда Ольга Селиванова и заслуженный работник Минтруда, советник гендиректора института Александр Разумов предлагают исключить налог на доходы физлиц (НДФЛ) из расчета при назначении соцпомощи. Эту идею они изложили в статье "Социальный контракт в России: особенности практики применения и вектор совершенствования нормативно-правовой базы" в последнем номере журнала "Социально-трудовые исследования".

В частности, авторы статьи предлагают учитывать доход россиян после вычета налога при расчете права на социальный контракт. Этот инструмент поддержки направлен на малоимущих граждан, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. В рамках соглашения государство предоставляет финансовую помощь и помогает составить программу адаптации для повышения уровня жизни. Взамен получатель обязуется выполнить оговоренные условия. Соцконтракт можно заключить по разным направлениям: поиск работы, открытие бизнеса, развитие подсобного хозяйства или получение разовой помощи в трудной жизненной ситуации.

Согласно статье, самая частая причина отказа в заключении такого договора - это превышение дохода заявителя над региональным прожиточным минимумом. Эксперты отмечают, что нередко людям отказывали в помощи, если их зарплата - единственный источник дохода - всего на 10-15% превышала установленный порог.

Как считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова, если инициатива заработает, круг участников программы соцконтракта может расшириться за счет тех, кто формально не считается нуждающимся, но фактически живет за чертой бедности.

Исключение НДФЛ снизит "учетный" доход примерно на 13%, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В первую очередь это даст доступ к соцконтрактам семьям, чьи заработки всего на 10-15% выше порога и которые чаще всего получают отказы. Если инициативу примут, то в России может стать на 100 тыс. больше малоимущих, оценил эксперт.

Соцподдержку получат те, кто сегодня формально не считается бедным, но фактически находится за ее чертой. В результате число таких договоров может вырасти на 10-20% (дополнительно до 40 тыс. заключенных соглашений и до 100 тыс. охваченных ими людей), полагает он.

Для повышения эффективности соцконтракта эксперты ВНИИ труда также предлагают и другие меры:

- упростить правила для сельских жителей, убрав обязательную регистрацию в качестве самозанятых при получении помощи.;

- развивать технологии сопровождения граждан: помогать с документами (например, с оформлением земли), предоставлять типовые бизнес-планы, содействовать созданию сельхозкооперативов.