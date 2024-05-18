ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 90,9873 руб., евро - 98,7776 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 98,7776 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,02 коп.

18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 90,9873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,34 коп.

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Белоруссия и Азербайджан подписали контракты в сфере экономического сотрудничества на общую сумму около $60 млн, сообщил председатель Постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента) Сергей Рачков в воскресенье в эфире... читать дальше

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В Москве увеличат в полтора раза объем специализированной медицинской помощи по 14 направлениям, в числе которых сердечно-сосудистая и нейрохирургия, травматология и офтальмология, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. "Речь о целевых программах,... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. "Сегодня мы чествуем учёных, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических... "Сегодня мы чествуем учёных, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических... читать дальше

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Объем взаиморасчетов в национальных валютах между Россией и странами Центральной Азии продолжает расти, пишут "Известия". Объем взаиморасчетов в национальных валютах между Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%. Доля расчетов с Узбекистаном составляет 55%, а... читать дальше

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Скорость доступа в интернет в 70% многоквартирных домов в крупных городах России к 2030 году должна составлять 1 Гбит/с и выше. Это предусмотрено проектом национальной программы "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщил замглавы Минцифры РФ Дмитрий... читать дальше

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Потенциальный грузопоток морского порта Архангельск на экспорт-импорт к 2030 году оценивается в 300 тыс. контейнеров, к 2040 году - 600 тыс. контейнеров, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области со ссылкой на выступление главы региона Александра... читать дальше

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Молочные предприятия РФ имеют достаточные запасы сырья для производства бактериальных заквасок. К тому же эта продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается, сообщил в субботу Минсельхоз. Так в ведомстве прокомментировали... Так в ведомстве прокомментировали... читать дальше

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Минцифры РФ планирует, что дополнительные инвестиции ИТ-компаний в разработку отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК) до 2030 года составят 174 млрд рублей, сообщил замглавы министерства Сергей Кучушев на пленарной сессии Дня экономики данных и цифровой... читать дальше

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Минцифры России поддерживает повышение требований к условиям продажи сим-карт гражданам РФ при сохранении возможности заключения договоров в традиционном формате, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "С развитием новых... "С развитием новых... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 90,9873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 98,7776 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 98,7776 руб. По сравнению с...

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Более 2,4 млн кв. метров недвижимости возведут инвесторы в рамках комплексного развития шести площадок в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году по итогам торгов город привлёк инвесторов для комплексного развития ещё шести площадок. Две из них находятся... "В этом году по итогам торгов город привлёк инвесторов для комплексного развития ещё шести площадок. Две из них находятся... читать дальше

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в процессах по искам ООО "РусХимАльянса" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к... читать дальше

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Правительство добавило Оренбургскую область в число субъектов, которым оказывается господдержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. На эти цели регион получит около 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабинета... читать дальше

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Россия планирует увеличить экспортную квоту на сахар в Казахстан еще на 100 тыс. тонн, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики. По ее информации, соответствующая договоренность достигнута на встрече под председательством вице-премьера Казахстана Серика... По ее информации, соответствующая договоренность достигнута на встрече под председательством вице-премьера Казахстана Серика... читать дальше

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Банковский сектор Азербайджана отличается низким и средним уровнем концентрации, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБ) страны. Такие данные приведены в его отчете о финансовой стабильности за 2023 год. Согласно индексу Херфиндала-Хиршмана,... Согласно индексу Херфиндала-Хиршмана,... читать дальше

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Суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года превысили 35 млрд кубометров, сообщила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). "С момента ввода трубопровода в эксплуатацию и по состоянию на 1 мая... читать дальше

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