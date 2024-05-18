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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 90,9873 руб., евро - 98,7776 руб.
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18 мая 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 90,9873 руб., евро - 98,7776 руб.
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18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 90,9873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 98,7776 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,02 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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