.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,8821 руб.
.
ГЛАВНОЕ
До 2030 года Россия должна достигнуть 4-е место в мире по объему ВВП
Президент РФ Владимир Путин включил в национальные цели до 2030 года достижение РФ четвертого места в мире по объему ВВП. Это должно произойти за счет роста производительности труда, низкого уровня безработицы
 
ООН до 2,7% повысила прогнозы роста мировой и российской экономик в этом году
Экономисты ООН улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7% с ожидавшихся в январе 2,4%. В 2025 году она увеличится на 2,8%, в то время как ранее предполагалось 2,7%. Пересмотр оценки на текущий год обусловлен в основном более...
 
Россия - в тройке самых устойчивых стран к масштабным санкциям
США, Китай и Россия понесут наименьшие потери среди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный...
 
Перерасчет неоказанных услуг ЖКХ предлагают сделать автоматическим
Правозащитники обратились в Минстрой РФ с предложением сделать автоматическим перерасчет платежей граждан за услуги ЖКХ ненадлежащего качества. Это особенно актуально при расчетах за отопление и водоснабжение. Сейчас изменение размера платы...
 
17 мая 2024 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,8821 руб.

 0  
17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,16 коп. и составил 90,8821 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,7925 руб., максимальный - 91,185 руб. Было заключено 4924 сделки. Объем торгов составил 24444,82 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,97 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 мая 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,9974 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,03 коп. и составил 90,9974 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,9125 руб., максимальный - 91,0975 руб. Было заключено 26011 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,7919 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,67 коп. и составил 98,7919 руб.

Минимальный курс евро составил 98,6625 руб., максимальный - 99,0725 руб. Было заключено 6270 сделок. Объем торгов составил 22342,29...
.
17 мая 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,576 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,68 коп. и составил 12,576 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,556 руб., максимальный - 12,601 руб. Было заключено 36210 сделок. Объем торгов составил 83699,2 млн...
.
17 мая 2024 года 19:03
Рост ВВП РФ в 1-м квартале составил 5,4% - Росстат
ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%), превысили оценку ЦБ (4,6%) и...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,45%, индекс РТС - на 0,3%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне новостей с форума РФ-КНР, перешедшей к росту нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3500 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года,

В Азии в пятницу преобладала негативная...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 18:47
Эксперимент по маркировке импортного алкоголя продлен до 31 мая 2026 года
Правительство РФ утвердило постановление о продлении на два года - до 31 мая 2026 года - эксперимента по маркировке импортной алкогольной продукции.

Согласно документу, в нем также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения,...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 18:32
Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть растут вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе. Поддержку котировкам оказывают сильные статданные из Китая.

Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в пятницу Государственное...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 18:14
"Русал" рассматривает возможность проведения buyback
ОК "Русал" рассматривает возможность проведения buyback, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По данным другого источника, такая идея действительно прозвучала в ходе недавнего обсуждения советом директоров вопроса о выплате дивидендов за 2023...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,8821 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,16 коп. и составил 90,8821 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,7925 руб., максимальный - 91,185 руб. Было заключено 4924 сделки. Объем торгов...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5643 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,36 коп. и составил 12,5643 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,551 руб., максимальный - 12,59 руб. Было заключено 19655 сделок. Объем торгов составил 59242,5 млн...
.
17 мая 2024 года 17:48
Экспорт ракообразных биоресуров из России в Китай РФ в январе-апреле вырос на 4%
РФ в январе-апреле увеличила экспорт ракообразных биоресурсов в Китай на 4%, в том числе поставлено 9,7 тыс. тонн крабов и 912 тонн креветок, сообщает "Агроэкспорт".

"За последние два года отгрузки российских крабов в Китай выросли более чем в два раза. Согласно...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 17:37
Минфин подготовил проект приказа об условиях эмиссии и обращения внешних облигационных займов
Минфин подготовил проект приказа об условиях эмиссии и обращения внешних облигационных займов РФ, выпускаемых с 2024 года. Проект, предполагающий ряд изменений, которые позволят Минфину провести замещение находящихся в обращении еврооблигаций РФ новыми локальными выпусками,...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 17:29
"Интерфакс" подписал меморандум о сотрудничестве с Союзом информационных агентств стран ОИС
Группа "Интерфакс" и Союз информационных агентств Организации исламского сотрудничества (Союз ОИС) подписали на Форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимный обмен сторонами общедоступным новостным контентом,...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 17:21
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, в отсутствие важных статданных инвесторы оценивают новости крупных компаний.

На уходящей неделе в США вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 20.05 по 26.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
17 мая 2024 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 20 по 27 мая
В понедельник, 20 мая, в Канаде праздник - День Виктории, в Германии, Франции праздник - Троицын день.

.

.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.