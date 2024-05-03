03 мая 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
3 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.05 по 12.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.05.2024
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|апрель 2024
|06.05.2024
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|март 2024
|07.05.2024
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|март 2024
|07.05.2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|март 2024
|08.05.2024
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|март 2024
|08.05.2024
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|март 2024
|08.05.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 апреля по 03 мая
|09.05.2024
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|май 2024
|09.05.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 апреля
|09.05.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 апреля
|10.05.2024
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2024
|10.05.2024
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|март 2024
|10.05.2024
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|май 2024
|10.05.2024
|21:00
|Бюджет США
|апрель 2024
|12.05.2024
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|апрель 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 мая 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63313,323 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 214,653 млрд руб., или на...
.
03 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44,90 коп. и составил 91,6855 руб.
Минимальный курс доллара США составил 91,43 руб., максимальный - 92,1625 руб. Было заключено 27986 сделок. Объем торгов... читать дальше
.
03 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,62 коп. и составил 98,6153 руб.
Минимальный курс евро составил 98,385 руб., максимальный - 99,0525 руб. Было заключено 13989 сделок. Объем торгов составил 29035,81...
.
03 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,23 коп. и составил 12,7015 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,676 руб., максимальный - 12,7365 руб. Была заключена 52701 сделка. Объем торгов составил 107159,46...
.
03 мая 2024 года 19:03
Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,1 процентного пункта и составил плюс 3,8%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстата). В обрабатывающем... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом индекс РТС, индекс МосБиржи почти не изменился на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,6%,... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:51
Совет директоров "Селигдара" рекомендует финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 рубля на акцию, сообщила копания. Общая сумма выплат может составить 2,06 млрд рублей.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:45
Банк "Санкт-Петербург" создал дочернюю компанию для предоставления факторинговых услуг.
ООО "БСПБ.Факторинг" зарегистрировано 2 мая 2024 года, сообщается в ЕГРЮЛ. Уставный капитал общества составляет 150 млн рублей.
Банку "Санкт-Петербург" принадлежит все 100%... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:39
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в апреле 2024 года составил 60,03 млрд рублей, сообщила биржа. Это в 1,5 раза больше, чем в апреле прошлого года, хотя на 11% меньше, чем в рекордном марте текущего года.
В натуральном выражении объем... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:35
Цены на нефть перешли к снижению вечером в пятницу на фоне ослабления опасений относительно перебоев в поставках на Ближнем Востоке.
Снижение нефтяных котировок "отчасти отражает исчезновение премии за военный риск, которая медленно формировалась по мере усиления... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:31
Темпы роста потребительских цен в США будут оставаться высокими в течение некоторого времени, и возможное повышение процентных ставок остается на повестке дня, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман в пятницу.
"Хотя нынешняя... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:25
ЦБ РФ рекомендовал банкам в течение трех дней сообщать ФССП или судебному приставу-исполнителю, вынесшим постановление о взыскании денежных средств с высокорискового клиента, о возможности списания средств с его счета только после исключения такого клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:18
Минэкономразвития разработало проект стандарта отчетности компаний об устойчивом развитии. Документ размещен на сайте министерства. Стандарт является продолжением утвержденных в ноябре 2023 года методических рекомендаций министерства и инструментом расширения практики... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:12
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года увеличился на 38,4%, до 124,9 трлн рублей с 90,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с мартом 2024 года объем торгов вырос на 0,4%, со 124,5...
.
03 мая 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 42,80 коп. и составил 91,6777 руб.
Минимальный курс доллара США составил 91,4025 руб., максимальный - 92,2825 руб. Было заключено 5507 сделок. Объем торгов... читать дальше
.
03 мая 2024 года 17:51
Россия заняла второе место по турпотоку в турецкую Анталью с начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов сократилось почти на 7%, сообщает Turizm Guncel со ссылкой на данные Минтуризма провинции.
"Первое место по числу отдохнувших в... читать дальше
.