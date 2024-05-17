ООН до 2,7% повысила прогнозы роста мировой и российской экономик в этом году

17 мая. FINMARKET.RU - Экономистыулучшилироста мировой экономики в 2024 году до 2,7% с ожидавшихся в январе 2,4%. В 2025 году она увеличится на 2,8%, в то время как ранее предполагалось 2,7%.

Пересмотр оценки на текущий год обусловлен в основном более позитивными изменениями в экономиках ряда крупных развитых и развивающихся стран, в том числе Бразилии, Индии, России и США, говорится в отчете организации.

Прогноз роста российской экономики в 2024 году был поднят до 2,7% с 1,3%, оценка на следующий год осталась прежней - 1,5%.

По словам сотрудника Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Григора Агабекяна, "те цифры, которые приведены в докладе (для России), это прогнозы, подготовленные примерно в середине апреля, и, естественно, за это время появилась новая информация". В частности, появились предварительные оценки за первый квартал: предполагается, что рост ВВП превысил 5%.

"Благодаря росту цен на нефть, экономической активности и единовременным налоговым выплатам доходы федерального бюджета в первом квартале резко увеличились, что привело к более скромному бюджетному дефициту, чем в начале 2023 года. Также были приняты решения о целях национального развития до 2030 года. С учетом значительных бюджетных затрат и продолжения политики импортозамещения вполне возможно, что в 2024-2025 годах показатели российской экономики будут чуть лучше, чем прогнозируемые в нашем докладе, и рост в 2024 году может превысить 3%, но при этом немалая часть роста придется на военно-промышленный комплекс", - заявил эксперт.

По оценкам ООН,США в этом году увеличится на 2,3% (в январе ожидалось 1,4%), Великобритании - на 0,8% (на 0,4%), Китая - на 4,8% (на 4,7%), Бразилии - на 2,1% (на 1,6%), Индии - на 6,9% (на 6,2%), Японии - на 1,2% (без изменения).

Рост ВВП Китая может замедлиться в 2024 году до 4,7% с 5,3% в прошлом году, Бразилии - до 1,6% с 3,1%, России - до 1,3% с 2,7%.

При этом прогнозы для Европейского союза и еврозоны были пересмотрены в сторону ухудшения - до 1% с 1,2% и до 0,8% с 1,1% соответственно.

"И для Евросоюза в целом, и для еврозоны мы ожидаем постепенное восстановление экономической активности в 2024-2025 годах, после заметной стагнации во многих европейских странах в течение прошлого года", - отмечает Агабекян.

Этому должно способствовать замедление инфляции (она падает в Европе быстрее, чем ожидалось, благодаря резкому снижению стоимости энергоносителей), рост доходов в реальном выражении и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики.

"К слову сказать, ряд центральных банков в Восточной Европе и центральный банк Швейцарии уже снизили ключевую процентную ставку, и, поскольку инфляция возвращается к своему целевому уровню, ожидается, что Европейский центральный банк и Банк Англии также начнут цикл смягчения в текущем году. Также ожидается, что по мере восстановления мировой торговли экспорт из европейских стран увеличится", - заявил эксперт.

"Что касается несколько более скромных прогнозов для Евросоюза по сравнению с теми, которые были представлены в январе, этот пересмотр объясняется тем, что на фоне продолжающейся вялости промышленного производства прогнозы роста экономики для ряда стран континента, зависящих от обрабатывающей промышленности, понижены. Этот список включает, в частности, Австрию, Венгрию, Германию, Финляндию и Чехию. При этом экономика Германии, ведущая в Евросоюзе, сократилась на 0,3% в 2023 году, и в 2024 году мы предполагаем восстановление всего на уровне 0,3%", - сказал Агабекян.

ООН прогнозирует рост мировой торговли в 2024 году на 3,2%, в следующем году - на 3,6%.