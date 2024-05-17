Россия - в тройке самых устойчивых стран к масштабным санкциям

17 мая. FINMARKET.RU - США, Китай и Россия понесут наименьшиесреди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный потенциал). К такому выводу пришли ученые китайско-российской Лаборатории оценки последствий межстрановых торговых войн, пишут "Ведомости" . Институт объединяет ученых и представителей бизнеса, с российской стороны его учредителем выступает РАН.

Лаборатория провела стресс-тест устойчивости экономических систем 19 стран к масштабным санкциям с помощью математического моделирования. Расчеты производились в начале 2024 г. на базе Национального суперкомпьютерного центра КНР с использованием программного комплекса, построенного на основе агент-ориентированного подхода и воспроизводящего глобальную экономическую систему различных стран. Эксперты оценивали прямые потери ВВП в одном году от полного прекращения торговли с подсанкционной страной со стороны других государств без возможности параллельных поставок. Снижение ВВП оценивалось по отношению к инерционному сценарию, в котором регуляторные ограничения (санкции, пошлины) не меняются.

Экономика США сократится в этом случае на 2,3 процентного пункта (п. п.) от инерционной траектории, Китая - на 3,1 п. п., России - на 3,5 п. п., следует из расчетов. Помимо этих трех стран наиболее устойчивыми к стрессовому сценарию окажутся Австралия (снижение ВВП на 3,7 п. п.), Индонезия (на 3,7 п. п.) и Япония (на 3,8 п. п.). Также модель показала, что Индия, Бразилия и Канада столкнутся со спадом ВВП на 4 п. п., 4,2 п. п. и 5,5 п. п. соответственно.

Сильнее всего в случае экономической блокады пострадаютГермании (спад на 8,1 п. п.), Кореи (на 7,9 п. п.) и Мексики (на 7,2 п. п.), следует из расчетов экспертов. Большой ущерб понесут также Франция (снижение ВВП на 7 п. п.), Турция (на 6,6 п. п.), Италия (на 6 п. п.) и Великобритания (на 5,7 п. п.).