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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,9587 руб.
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29 апреля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,9587 руб.
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29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,10 руб. и составил 92,9587 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,97 руб., максимальный - 93,2175 руб. Было заключено 8576 сделок. Объем торгов составил 18561,62 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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