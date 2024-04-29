Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,9587 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,97 руб., максимальный - 93,2175 руб. Было заключено 8576 сделок. Объем торгов составил 18561,62 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93 руб. за доллар США.

29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,10 руб. и составил 92,9587 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 63763,629 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 142,474 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,02 коп. и составил 12,7387 руб. Минимальный курс юаня составил 12,681 руб., максимальный - 12,7565 руб. Было заключено 19602 сделки. Объем торгов составил 21828,9... Минимальный курс юаня составил 12,681 руб., максимальный - 12,7565 руб. Было заключено 19602 сделки. Объем торгов составил 21828,9...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,46 руб. и составил 99,5814 руб. Минимальный курс евро составил 98,1125 руб., максимальный - 99,79 руб. Было заключено 2713 сделок. Объем торгов составил 4591,2 млн... Минимальный курс евро составил 98,1125 руб., максимальный - 99,79 руб. Было заключено 2713 сделок. Объем торгов составил 4591,2 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,10 руб. и составил 92,9587 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,97 руб., максимальный - 93,2175 руб. Было заключено 8576 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,97 руб., максимальный - 93,2175 руб. Было заключено 8576 сделок. Объем торгов составил...

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Американский инвестиционный фонд Blackstone достиг соглашения о покупке британской компании Hipgnosis Songs Fund, владеющей правами на произведения таких известных музыкантов, как Леонард Коэн, Шакира и Red Hot Chili Peppers, за 1,26 млрд фунтов ($1,57 млрд). Совет... Совет... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру сохраняет смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти. Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля протестировал 3480 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза". К 17:23 мск индекс МосБиржи... К 17:23 мск индекс МосБиржи... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в понедельник. Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит... Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит... читать дальше

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Азербайджан в январе-феврале 2024 года экспортировал в Турцию 1 млрд 653,5 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 2,4% ниже показателя января-февраля прошлого года. Согласно данным Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), в феврале Азербайджан... Согласно данным Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), в феврале Азербайджан... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,68 пункта (0,337%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3477,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3479,55 (+0,4%) пункта,... читать дальше

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Китайская компания BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале на фоне увеличения поставок электромобилей. Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в... Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в... читать дальше

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Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы умеренно растут. Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5%... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1,14 руб. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,004 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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В апреле 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В марте цены в Германии... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,05 пункта (0,319%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3476,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3479,55 (+0,4%) пункта, минимальное... читать дальше

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Китайский производитель алкогольной продукции Kweichow Moutai Co. в первом квартале увеличил чистую прибыль на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 24,07 млрд юаней ($3,32 млрд). Выручка выросла на 18% и достигла 45,78 млрд юаней, сообщается в отчете... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам торгов в понедельник, биржи Японии были закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели. На этой неделе инвесторы ждут публикации официальных значений... На этой неделе инвесторы ждут публикации официальных значений... читать дальше

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