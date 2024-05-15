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15 мая 2024 года 08:29
Правительство согласовало снятие ограничений на экспорт бензина
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EPA\ТАСС
15 мая. FINMARKET.RU - Правительство принципиально согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина, которые действуют уже два с половиной месяца., рассказали источники "Коммерсанта", знакомые с ситуацией. По их словам, соответствующее постановление правительства должно быть формализовано на этой неделе и вступит в силу с момента опубликования. Внутренний рынок нефтепродуктов сейчас насыщен, а сезон ремонтов на НПЗ заканчивается, отметил Максим Малков из Kept. В том числе успешно заканчиваются и внеплановые ремонты, которые были вызваны повреждениями НПЗ после атак беспилотников. Увеличение выпуска создает опасность затоваривания бензином внутри страны, в то время как экспортная конъюнктура умеренно благоприятна, если не считать некоторого избытка дизельного топлива на азиатских рынках, продолжает эксперт. По словам Малкова, снятие ограничений позволит российским экспортерам получить дополнительный объем экспортной выручки без риска дефицита топлива на внутреннем рынке. С 7 мая на ожиданиях снятия ограничений биржевые котировки на АИ-92 и АИ-95 выросли более чем 5%.
Опубликовано Финмаркет
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