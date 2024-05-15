Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за апрель 2024 года.
В апреля 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности - Альфа-Банк, охватам - "Тинькофф Банк". В пятерку лидеров также вошел Промсвязьбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 48 018 упоминаний (42 080 в марте). Вторую позицию занял ВТБ - 42 291 упоминание (34 572 в марте), за ним следует банк ФК "Открытие" - 17 656 упоминаний (11 105 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 16,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 14%, заметность Альфа-Банка выросла на 17,3% по сравнению с мартом.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 273,3 млн (-8,5%, 298,7 млн в марте). На втором месте - ВТБ с результатом 270 млн, показатель вырос на 1% в сравнении с предыдущим месяцем (268,1 млн). Третью строчку занял "Тинькофф Банк" несмотря на то, что его показатели снизились на 21,2% - до 161 млн (204,4 млн месяцем ранее).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в апреле стала публикация финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2024 года. Чистая прибыль увеличилась на 11,3% по сравнению с 2023 годом и составила 397,4 млрд рублей. Рентабельность капитала в январе-марте текущего года снизилась до 24,2% с 25% годом ранее, рентабельность активов - до 3,0% с 3,4%. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в I квартале текущего года снизились на 36,7% - до 53,3 млрд рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф в апреле подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), а также дали старт обучению преподавателей московских колледжей в рамках образовательного проекта Сбера "Школа 21". "Сбербанк - крупнейший банк нашей страны под руководством Германа Оскаровича стал Сбером, не просто финансовой корпорацией, но и локомотивом развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. То, что он делает в самых различных отраслях, вызывает уважение, с учетом того, что такие технологии применяются во всех сферах, начиная от военных и заканчивая коммунальными, это, конечно, значит очень многое для развития как корпорации, для города и для конкурентности всей нашей страны", - заявил С.Собянин.
Также Сбербанк рассказал о новых методах финансового мошенничества. Злоумышленники усовершенствовали схему доступа к счетам граждан и получают кредиты в микрофинансовых организациях на имя жертвы с помощью ее собственной учетной записи на Госуслугах. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляя поддельные удостоверения.
Центральным событием в информационном поле ВТБ стала международная конференция Data Fusion 2024, посвященная анализу данных и технологиям искусственного интеллекта. За два дня конференции, 17-18 апреля, в рамках нескольких десятков сессий участники мероприятия обсудили технологические тренды, в частности развитие технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных и квантовых вычислений. Глава ВТБ Андрей Костин призвал добиться суверенитета в цифровых расчетах и полностью отказаться от международной системы SWIFT. "Нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить и наших друзей к этому тоже привлекать", - заявил Костин. По его словам, сейчас ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.
Также в апреле ВТБ подвел итоги работы за I квартал 2024 года. Заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал рост сбережений в китайской валюте к концу года. "Рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель - достичь 90 млрд. В результате к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения", - привела пресс-служба банка слова Горшкова.
ВТБ объявил о намерении выдавать ипотечные кредиты в Крыму через офисы своего дочернего банка РНКБ. С мая клиенты могут дистанционно провести сделку из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Появится также возможность оформить кредит на объекты полуострова в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Благодаря выходу банка, жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка и сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками.
Банк ФК "Открытие" совместно с СК "Росгосстрах" в апреле выяснил, как россияне выбирают автомобили. Большинство граждан при выборе автомобиля ориентируются на отзывы в сети интернет и рекомендации друзей, а финальный выбор делают на основе трех параметров: стоимости, марки и класса машины. Только 48% опрошенных предпочитают самостоятельно изучать технические характеристики и выбирать машину, основываясь на личном мнении.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в апреле сообщила о возбуждении дела в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения рекламного законодательства. По данным ведомства, в рекламе банка утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. Информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени. Альфа-Банк также представил свой продукт как "лучшую программу лояльности", указав объективные критерии сравнения услуги в непродолжительной поясняющей сноске.
"Тинькофф Банк" предупредил россиян о новой схеме мошенничества, в которой сами злоумышленники признаются в своих злодеяниях. Мошенники звонят клиенту и уведомляют, что договор на услуги связи заканчивается, а для его продления необходимо сообщить код из СМС. После того как код продиктован, мошенники открыто говорят жертве, что обманули ее. Затем с других номеров с жертвой связываются те, кто представляется сотрудниками финмониторинга, "Госуслуг" и полиции.
Также в апреле "Тинькофф Банк" сообщил о разработке сервиса "Фрод-рулетка", это уникальный проект, позволяющий россиянам бороться с телефонными мошенниками. "Идея сервиса - охота на мошенников, сделать хищника добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой", - говорится в сообщении пресс-службы банка.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, апрель 2024
|Упоминания в СМИ, март 2024
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|48 018
|42 080
|14,1
|2
|ВТБ
|42 291
|34 572
|22,3
|3
|ФК Открытие
|17 656
|11 105
|59,0
|4
|Тинькофф Банк
|10 250
|9 527
|7,6
|5
|Альфа-Банк
|9 328
|8 056
|15,8
|6
|Промсвязьбанк
|8 530
|7 766
|9,8
|7
|Россельхозбанк
|7 996
|8 328
|-4,0
|8
|Газпромбанк
|7 554
|8 719
|-13,4
|9
|Совкомбанк
|4 679
|2 540
|84,2
|10
|МТС Банк
|3 768
|2 642
|42,6
|11
|Росбанк
|3 212
|4 673
|-31,1
|12
|Банк ДОМ.РФ
|2 844
|2 897
|-1,8
|13
|Московский Кредитный Банк
|2 837
|2 329
|21,8
|14
|Банк УРАЛСИБ
|2 771
|3 074
|-9,9
|15
|Почта банк
|2 325
|2 008
|15,5
|16
|Примсоцбанк
|1 771
|770
|130,0
|17
|РНКБ Банк
|1 744
|1 069
|63,1
|18
|Райффайзенбанк
|1 669
|1 808
|-7,7
|19
|Банк Синара
|1 614
|1 494
|8,0
|20
|Банк Санкт-Петербург
|1 582
|1 627
|-2,8
|21
|Дальневосточный Банк
|1 419
|1 288
|10,2
|22
|ХКФ Банк
|1 330
|1 818
|-26,8
|23
|Новикомбанк
|1 208
|895
|35,0
|24
|ОТП Банк
|846
|1 362
|-37,9
|25
|КБ "Центр-инвест"
|798
|703
|13,5
|26
|УБРиР
|790
|669
|18,1
|27
|Банк Русский Стандарт
|789
|1 071
|-26,3
|28
|МСП Банк
|774
|1 343
|-42,4
|29
|Абсолют Банк
|758
|383
|97,9
|30
|Банк ЗЕНИТ"
|708
|382
|85,3
|31
|ЮниКредит Банк
|661
|542
|22,0
|32
|Ренессанс Кредит
|621
|542
|-27,0
|33
|Росэксимбанк
|511
|388
|31,7
|34
|Банк ТРАСТ
|505
|433
|16,6
|35
|АКБ "Металлинвестбанк"
|455
|442
|2,9
|36
|АК Барс Банк
|415
|641
|-35,3
|37
|Банк Левобережный
|404
|369
|9,5
|38
|Киви Банк
|392
|1 013
|-61,3
|39
|Цифра Банк
|366
|72
|408,3
|40
|Экспобанк
|364
|331
|10,0
|41
|Генбанк
|359
|126
|184,9
|42
|РосДорБанк
|333
|373
|-10,7
|43
|СДМ Банк
|326
|512
|-36,3
|44
|Банк "Кубань Кредит"
|321
|251
|27,9
|45
|Алмазэргиэнбанк
|273
|656
|-58,4
|46
|АБ "Россия"
|269
|640
|-58,0
|47
|Банк "Точка"
|261
|588
|-55,6
|48
|ББР Банк
|258
|329
|-21,6
|49
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|255
|345
|-26,1
|50
|Фора-Банк
|248
|348
|-28,7
|
|Название
|Индекс заметности, апрель 2024
|Индекс заметности, март 2024
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|7 548 258
|6 481 765
|16,5
|2
|ВТБ
|4 185 696
|3 671 953
|14,0
|3
|Альфа Банк
|1 611 900
|1 374 222
|17,3
|4
|Тинькофф Банк
|1 544 000
|1 872 071
|-17,5
|5
|Промсвязьбанк
|1 302 020
|1 225 594
|6,2
|6
|Россельхозбанк
|1 039 990
|1 094 075
|-4,9
|7
|ФК Открытие
|693 658
|788 286
|-12,0
|8
|МТС Банк
|689 597
|348 542
|97,9
|9
|Газпромбанк
|644 102
|900 147
|-28,4
|10
|Совкомбанк
|589 803
|720 356
|-18,1
|11
|Банк УРАЛСИБ
|471 149
|608 113
|-22,5
|12
|Новикомбанк
|366 138
|1 011 132
|-63,8
|13
|Росбанк
|366 138
|1 011 132
|-63,8
|14
|Банк Синара
|353 427
|277 097
|27,5
|15
|Райффайзенбанк
|344 512
|357 500
|-3,6
|16
|Банк ДОМ.РФ
|300 645
|344 863
|-12,8
|17
|РНКБ Банк
|255 140
|193 535
|31,8
|18
|Банк Санкт-Петербург
|207 001
|286 568
|-27,8
|19
|УБРиР
|201 097
|96 217
|109,0
|20
|Почта банк
|181 213
|208 247
|-13,0
|21
|Московский Кредитный Банк
|162 023
|132 021
|22,7
|22
|ХКФ Банк
|153 596
|232 202
|-33,9
|23
|ЮниКредит Банк
|146 295
|19 630
|645,3
|24
|Банк Русский Стандарт
|143 445
|134 488
|6,7
|25
|КБ "Центр-инвест"
|142 977
|151 234
|-5,5
|26
|Банк ТРАСТ
|117 981
|90 655
|30,1
|27
|МСП Банк
|109 359
|144 917
|-24,5
|28
|Абсолют Банк
|99 081
|30 322
|226,8
|29
|Ак Барс Банк
|84 579
|93 755
|-9,8
|30
|Киви Банк
|83 067
|282 141
|-70,6
|31
|Росэксимбанк
|71 050
|19 821
|258,5
|32
|Банк БКФ
|63 466
|90 740
|-30,1
|33
|НБД Банк
|57 067
|59 956
|-4,8
|34
|Банк ЗЕНИТ
|50 438
|50 567
|-0,3
|35
|Ситибанк
|47 606
|8 323
|472,0
|36
|Примсоцбанк
|41 935
|37 393
|12,1
|37
|Экспобанк
|37 892
|64 087
|-40,9
|38
|АБ "Россия"
|35 887
|110 888
|-67,6
|39
|Банк Левобережный
|34 803
|26 982
|29,0
|40
|Банк "Точка"
|34 106
|99 240
|-65,6
|41
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|32 921
|26 568
|23,9
|42
|ОТП Банк
|32 343
|51 843
|-37,6
|43
|Алмазэргиэнбанк
|32 324
|26 358
|22,6
|44
|Ренессанс Кредит
|31 321
|36 492
|-14,2
|45
|Банк "Кубань Кредит"
|29 793
|32 057
|-7,1
|46
|Bank of China
|27 958
|16 588
|68,5
|47
|Модульбанк
|26 061
|23 437
|11,2
|48
|Ингосстрах Банк
|25 559
|28 784
|-11,2
|49
|Росгосстрах Банк
|25 505
|164 555
|-84,5
|50
|Челиндбанк
|25 031
|19 610
|27,6
|
|Название
|Охват аудитории, апрель 2024
|Охват аудитории, март 2024
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|273 342 271
|298 774 056
|-8,5
|2
|ВТБ
|270 307 977
|268 175 100
|0,8
|3
|Тинькофф Банк
|161 040 555
|204 474 046
|-21,2
|4
|Альфа-Банк
|156 080 946
|137 286 495
|13,7
|5
|Промсвязьбанк
|139 952 537
|120 419 791
|16,2
|6
|Райффайзенбанк
|103 309 457
|58 058 252
|77,9
|7
|Газпромбанк
|93 600 284
|107 445 860
|-12,9
|8
|Совкомбанк
|81 873 491
|106 584 337
|-23,2
|9
|Россельхозбанк
|81 023 014
|78 727 934
|2,9
|10
|Росбанк
|66 279 826
|97 504 668
|-32,0
|11
|ФК Открытие
|66 118 233
|60 955 055
|8,5
|12
|МТС Банк
|57 802 951
|50 536 626
|14,4
|13
|Почта банк
|53 184 306
|87 813 705
|-39,4
|14
|ЮниКредит Банк
|52 731 254
|19 610 179
|168,9
|15
|Московский Кредитный Банк
|50 556 009
|90 132 641
|-43,9
|16
|Банк Русский Стандарт
|46 802 569
|30 212 324
|54,9
|17
|ХКФ Банк
|43 604 646
|72 136 317
|-39,6
|18
|УБРиР
|42 534 019
|16 644 303
|155,5
|19
|Банк Санкт-Петербург
|40 225 755
|27 542 824
|46,0
|20
|Банк ДОМ.РФ
|39 994 153
|48 093 552
|-16,8
|21
|РНКБ Банк
|37 647 920
|21 385 642
|76,0
|22
|Банк УРАЛСИБ
|35 936 473
|111 561 944
|-67,8
|23
|Банк Синара
|35 625 498
|23 218 102
|53,4
|24
|Банк БКФ
|29 257 224
|35 338 417
|-17,2
|25
|Киви Банк
|28 288 223
|59 914 262
|-52,8
|26
|Банк ЗЕНИТ
|24 635 044
|16 763 069
|47,0
|27
|Цифра Банк
|24 615 517
|4 310 986
|471,0
|28
|Банк ТРАСТ
|21 125 818
|17 629 484
|19,8
|29
|Ренессанс Кредит
|20 704 870
|12 864 446
|60,9
|30
| Абсолют Банк
|20 001 308
|18 880 528
|5,9
|31
|Банк "Точка"
|19 844 258
|29 941 436
|-33,7
|32
|Ак Барс Банк
|18 572 210
|29 047 523
|-36,1
|33
|Чайна Констракшн
|16 548 599
|26 533 518
|-37,6
|34
|Росгосстрах Банк
|16 447 039
|29 222 616
|-43,7
|35
|Экспобанк
|15 952 270
|21 411 432
|-25,5
|36
|ОТП Банк
|15 646 176
|21 881 128
|-28,5
|37
|Ситибанк
|15 387 893
|35 824 002
|-57,0
|38
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|14 775 660
|7 401 431
|99,6
|39
|Bank of China
|13 093 521
|9 400 805
|39,3
|40
|Росэксимбанк
|12 699 200
|5 816 031
|118,3
|41
|МСП Банк
|12 089 014
|13 818 336
|-12,5
|42
|Банк "Пересвет"
|11 907 612
|481 415
|2373,5
|43
|СДМ-Банк
|11 451 011
|10 226 939
|12,0
|44
|АБ "Россия"
|11 361 455
|33 866 626
|-66,5
|45
|КБ "Центр-инвест"
|10 672 859
|8 102 662
|31,7
|46
|РосДорБанк
|10 167 973
|21 716 928
|-53,2
|47
|Новикомбанк
|9 625 828
|17 847 902
|-46,1
|48
|Банк Авангард
|9 551 097
|5 987 013
|59,5
|49
|Примсоцбанк
|9 491 533
|5 623 578
|68,8
|50
|БМ-Банк
|9 181 692
|7 912 102
|16,0
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Апрель 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 15.05.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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