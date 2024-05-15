Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за апрель 2024 года.

В апреля 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности - Альфа-Банк, охватам - "Тинькофф Банк". В пятерку лидеров также вошел Промсвязьбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 48 018 упоминаний (42 080 в марте). Вторую позицию занял ВТБ - 42 291 упоминание (34 572 в марте), за ним следует банк ФК "Открытие" - 17 656 упоминаний (11 105 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 16,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 14%, заметность Альфа-Банка выросла на 17,3% по сравнению с мартом.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 273,3 млн (-8,5%, 298,7 млн в марте). На втором месте - ВТБ с результатом 270 млн, показатель вырос на 1% в сравнении с предыдущим месяцем (268,1 млн). Третью строчку занял "Тинькофф Банк" несмотря на то, что его показатели снизились на 21,2% - до 161 млн (204,4 млн месяцем ранее).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в апреле стала публикация финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2024 года. Чистая прибыль увеличилась на 11,3% по сравнению с 2023 годом и составила 397,4 млрд рублей. Рентабельность капитала в январе-марте текущего года снизилась до 24,2% с 25% годом ранее, рентабельность активов - до 3,0% с 3,4%. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в I квартале текущего года снизились на 36,7% - до 53,3 млрд рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф в апреле подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), а также дали старт обучению преподавателей московских колледжей в рамках образовательного проекта Сбера "Школа 21". "Сбербанк - крупнейший банк нашей страны под руководством Германа Оскаровича стал Сбером, не просто финансовой корпорацией, но и локомотивом развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. То, что он делает в самых различных отраслях, вызывает уважение, с учетом того, что такие технологии применяются во всех сферах, начиная от военных и заканчивая коммунальными, это, конечно, значит очень многое для развития как корпорации, для города и для конкурентности всей нашей страны", - заявил С.Собянин.

Также Сбербанк рассказал о новых методах финансового мошенничества. Злоумышленники усовершенствовали схему доступа к счетам граждан и получают кредиты в микрофинансовых организациях на имя жертвы с помощью ее собственной учетной записи на Госуслугах. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляя поддельные удостоверения.

Центральным событием в информационном поле ВТБ стала международная конференция Data Fusion 2024, посвященная анализу данных и технологиям искусственного интеллекта. За два дня конференции, 17-18 апреля, в рамках нескольких десятков сессий участники мероприятия обсудили технологические тренды, в частности развитие технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных и квантовых вычислений. Глава ВТБ Андрей Костин призвал добиться суверенитета в цифровых расчетах и полностью отказаться от международной системы SWIFT. "Нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить и наших друзей к этому тоже привлекать", - заявил Костин. По его словам, сейчас ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.

Также в апреле ВТБ подвел итоги работы за I квартал 2024 года. Заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал рост сбережений в китайской валюте к концу года. "Рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель - достичь 90 млрд. В результате к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения", - привела пресс-служба банка слова Горшкова.

ВТБ объявил о намерении выдавать ипотечные кредиты в Крыму через офисы своего дочернего банка РНКБ. С мая клиенты могут дистанционно провести сделку из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Появится также возможность оформить кредит на объекты полуострова в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Благодаря выходу банка, жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка и сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками.

Банк ФК "Открытие" совместно с СК "Росгосстрах" в апреле выяснил, как россияне выбирают автомобили. Большинство граждан при выборе автомобиля ориентируются на отзывы в сети интернет и рекомендации друзей, а финальный выбор делают на основе трех параметров: стоимости, марки и класса машины. Только 48% опрошенных предпочитают самостоятельно изучать технические характеристики и выбирать машину, основываясь на личном мнении.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в апреле сообщила о возбуждении дела в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения рекламного законодательства. По данным ведомства, в рекламе банка утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. Информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени. Альфа-Банк также представил свой продукт как "лучшую программу лояльности", указав объективные критерии сравнения услуги в непродолжительной поясняющей сноске.

"Тинькофф Банк" предупредил россиян о новой схеме мошенничества, в которой сами злоумышленники признаются в своих злодеяниях. Мошенники звонят клиенту и уведомляют, что договор на услуги связи заканчивается, а для его продления необходимо сообщить код из СМС. После того как код продиктован, мошенники открыто говорят жертве, что обманули ее. Затем с других номеров с жертвой связываются те, кто представляется сотрудниками финмониторинга, "Госуслуг" и полиции.

Также в апреле "Тинькофф Банк" сообщил о разработке сервиса "Фрод-рулетка", это уникальный проект, позволяющий россиянам бороться с телефонными мошенниками. "Идея сервиса - охота на мошенников, сделать хищника добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Название Упоминания в СМИ, апрель 2024 Упоминания в СМИ, март 2024 Изменение, % 1 Сбербанк 48 018 42 080 14,1 2 ВТБ 42 291 34 572 22,3 3 ФК Открытие 17 656 11 105 59,0 4 Тинькофф Банк 10 250 9 527 7,6 5 Альфа-Банк 9 328 8 056 15,8 6 Промсвязьбанк 8 530 7 766 9,8 7 Россельхозбанк 7 996 8 328 -4,0 8 Газпромбанк 7 554 8 719 -13,4 9 Совкомбанк 4 679 2 540 84,2 10 МТС Банк 3 768 2 642 42,6 11 Росбанк 3 212 4 673 -31,1 12 Банк ДОМ.РФ 2 844 2 897 -1,8 13 Московский Кредитный Банк 2 837 2 329 21,8 14 Банк УРАЛСИБ 2 771 3 074 -9,9 15 Почта банк 2 325 2 008 15,5 16 Примсоцбанк 1 771 770 130,0 17 РНКБ Банк 1 744 1 069 63,1 18 Райффайзенбанк 1 669 1 808 -7,7 19 Банк Синара 1 614 1 494 8,0 20 Банк Санкт-Петербург 1 582 1 627 -2,8 21 Дальневосточный Банк 1 419 1 288 10,2 22 ХКФ Банк 1 330 1 818 -26,8 23 Новикомбанк 1 208 895 35,0 24 ОТП Банк 846 1 362 -37,9 25 КБ "Центр-инвест" 798 703 13,5 26 УБРиР 790 669 18,1 27 Банк Русский Стандарт 789 1 071 -26,3 28 МСП Банк 774 1 343 -42,4 29 Абсолют Банк 758 383 97,9 30 Банк ЗЕНИТ" 708 382 85,3 31 ЮниКредит Банк 661 542 22,0 32 Ренессанс Кредит 621 542 -27,0 33 Росэксимбанк 511 388 31,7 34 Банк ТРАСТ 505 433 16,6 35 АКБ "Металлинвестбанк" 455 442 2,9 36 АК Барс Банк 415 641 -35,3 37 Банк Левобережный 404 369 9,5 38 Киви Банк 392 1 013 -61,3 39 Цифра Банк 366 72 408,3 40 Экспобанк 364 331 10,0 41 Генбанк 359 126 184,9 42 РосДорБанк 333 373 -10,7 43 СДМ Банк 326 512 -36,3 44 Банк "Кубань Кредит" 321 251 27,9 45 Алмазэргиэнбанк 273 656 -58,4 46 АБ "Россия" 269 640 -58,0 47 Банк "Точка" 261 588 -55,6 48 ББР Банк 258 329 -21,6 49 Азиатско-Тихоокеанский Банк 255 345 -26,1 50 Фора-Банк 248 348 -28,7

Название Индекс заметности, апрель 2024 Индекс заметности, март 2024 Изменение, % 1 Сбербанк 7 548 258 6 481 765 16,5 2 ВТБ 4 185 696 3 671 953 14,0 3 Альфа Банк 1 611 900 1 374 222 17,3 4 Тинькофф Банк 1 544 000 1 872 071 -17,5 5 Промсвязьбанк 1 302 020 1 225 594 6,2 6 Россельхозбанк 1 039 990 1 094 075 -4,9 7 ФК Открытие 693 658 788 286 -12,0 8 МТС Банк 689 597 348 542 97,9 9 Газпромбанк 644 102 900 147 -28,4 10 Совкомбанк 589 803 720 356 -18,1 11 Банк УРАЛСИБ 471 149 608 113 -22,5 12 Новикомбанк 366 138 1 011 132 -63,8 13 Росбанк 366 138 1 011 132 -63,8 14 Банк Синара 353 427 277 097 27,5 15 Райффайзенбанк 344 512 357 500 -3,6 16 Банк ДОМ.РФ 300 645 344 863 -12,8 17 РНКБ Банк 255 140 193 535 31,8 18 Банк Санкт-Петербург 207 001 286 568 -27,8 19 УБРиР 201 097 96 217 109,0 20 Почта банк 181 213 208 247 -13,0 21 Московский Кредитный Банк 162 023 132 021 22,7 22 ХКФ Банк 153 596 232 202 -33,9 23 ЮниКредит Банк 146 295 19 630 645,3 24 Банк Русский Стандарт 143 445 134 488 6,7 25 КБ "Центр-инвест" 142 977 151 234 -5,5 26 Банк ТРАСТ 117 981 90 655 30,1 27 МСП Банк 109 359 144 917 -24,5 28 Абсолют Банк 99 081 30 322 226,8 29 Ак Барс Банк 84 579 93 755 -9,8 30 Киви Банк 83 067 282 141 -70,6 31 Росэксимбанк 71 050 19 821 258,5 32 Банк БКФ 63 466 90 740 -30,1 33 НБД Банк 57 067 59 956 -4,8 34 Банк ЗЕНИТ 50 438 50 567 -0,3 35 Ситибанк 47 606 8 323 472,0 36 Примсоцбанк 41 935 37 393 12,1 37 Экспобанк 37 892 64 087 -40,9 38 АБ "Россия" 35 887 110 888 -67,6 39 Банк Левобережный 34 803 26 982 29,0 40 Банк "Точка" 34 106 99 240 -65,6 41 Азиатско-Тихоокеанский Банк 32 921 26 568 23,9 42 ОТП Банк 32 343 51 843 -37,6 43 Алмазэргиэнбанк 32 324 26 358 22,6 44 Ренессанс Кредит 31 321 36 492 -14,2 45 Банк "Кубань Кредит" 29 793 32 057 -7,1 46 Bank of China 27 958 16 588 68,5 47 Модульбанк 26 061 23 437 11,2 48 Ингосстрах Банк 25 559 28 784 -11,2 49 Росгосстрах Банк 25 505 164 555 -84,5 50 Челиндбанк 25 031 19 610 27,6

Название Охват аудитории, апрель 2024 Охват аудитории, март 2024 Изменение, % 1 Сбербанк 273 342 271 298 774 056 -8,5 2 ВТБ 270 307 977 268 175 100 0,8 3 Тинькофф Банк 161 040 555 204 474 046 -21,2 4 Альфа-Банк 156 080 946 137 286 495 13,7 5 Промсвязьбанк 139 952 537 120 419 791 16,2 6 Райффайзенбанк 103 309 457 58 058 252 77,9 7 Газпромбанк 93 600 284 107 445 860 -12,9 8 Совкомбанк 81 873 491 106 584 337 -23,2 9 Россельхозбанк 81 023 014 78 727 934 2,9 10 Росбанк 66 279 826 97 504 668 -32,0 11 ФК Открытие 66 118 233 60 955 055 8,5 12 МТС Банк 57 802 951 50 536 626 14,4 13 Почта банк 53 184 306 87 813 705 -39,4 14 ЮниКредит Банк 52 731 254 19 610 179 168,9 15 Московский Кредитный Банк 50 556 009 90 132 641 -43,9 16 Банк Русский Стандарт 46 802 569 30 212 324 54,9 17 ХКФ Банк 43 604 646 72 136 317 -39,6 18 УБРиР 42 534 019 16 644 303 155,5 19 Банк Санкт-Петербург 40 225 755 27 542 824 46,0 20 Банк ДОМ.РФ 39 994 153 48 093 552 -16,8 21 РНКБ Банк 37 647 920 21 385 642 76,0 22 Банк УРАЛСИБ 35 936 473 111 561 944 -67,8 23 Банк Синара 35 625 498 23 218 102 53,4 24 Банк БКФ 29 257 224 35 338 417 -17,2 25 Киви Банк 28 288 223 59 914 262 -52,8 26 Банк ЗЕНИТ 24 635 044 16 763 069 47,0 27 Цифра Банк 24 615 517 4 310 986 471,0 28 Банк ТРАСТ 21 125 818 17 629 484 19,8 29 Ренессанс Кредит 20 704 870 12 864 446 60,9 30 Абсолют Банк 20 001 308 18 880 528 5,9 31 Банк "Точка" 19 844 258 29 941 436 -33,7 32 Ак Барс Банк 18 572 210 29 047 523 -36,1 33 Чайна Констракшн 16 548 599 26 533 518 -37,6 34 Росгосстрах Банк 16 447 039 29 222 616 -43,7 35 Экспобанк 15 952 270 21 411 432 -25,5 36 ОТП Банк 15 646 176 21 881 128 -28,5 37 Ситибанк 15 387 893 35 824 002 -57,0 38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 14 775 660 7 401 431 99,6 39 Bank of China 13 093 521 9 400 805 39,3 40 Росэксимбанк 12 699 200 5 816 031 118,3 41 МСП Банк 12 089 014 13 818 336 -12,5 42 Банк "Пересвет" 11 907 612 481 415 2373,5 43 СДМ-Банк 11 451 011 10 226 939 12,0 44 АБ "Россия" 11 361 455 33 866 626 -66,5 45 КБ "Центр-инвест" 10 672 859 8 102 662 31,7 46 РосДорБанк 10 167 973 21 716 928 -53,2 47 Новикомбанк 9 625 828 17 847 902 -46,1 48 Банк Авангард 9 551 097 5 987 013 59,5 49 Примсоцбанк 9 491 533 5 623 578 68,8 50 БМ-Банк 9 181 692 7 912 102 16,0

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Апрель 2024.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 15.05.2024.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru