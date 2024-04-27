Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -118,5 млрд руб.

27 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до -118,5 млрд руб.

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Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в первом квартале увеличилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 1 трлн 505,5 млрд юаней, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит... К крупным ГСУ относит... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до -118,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,98/95,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи...

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Сегодняшние торги (в рабочую субботу) российский рынок акций начал без единой динамики индексов на фоне улучшения внешней конъюнктуры накануне и стабилизации нефти Brent в районе $89,5 за баррель. Рынки акций крупнейших стран Западной Европы уверенно выросли в пятницу... Рынки акций крупнейших стран Западной Европы уверенно выросли в пятницу... читать дальше

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Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" в IV квартале 2023 года составила 21,2 млрд рублей, снизившись на 34% к аналогичному периоду 2022 года, согласно расчетам "Интерфакса", основанным на данных компании. Результат оказался незначительно лучше консенсус-прогноза... Результат оказался незначительно лучше консенсус-прогноза... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по РСБУ в 1-м квартале 2024 г. снизилась на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,1 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 64,3 млрд руб. (+6,8%). Выручка составила 64,3 млрд руб. (+6,8%). Себестоимость продаж... Себестоимость продаж... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга Boeing Co. на "негативный" со "стабильного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга американской компании был... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 апреля составили по Российской Федерации 3724,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3520,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Российские власти в обновленных основных параметрах среднесрочного макропрогноза подтвердили официальные прогнозы добычи газа в России на 2024, 2025 и 2026 годы (были опубликованы в предыдущей версии этого документа в сентябре прошлого года). Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-700 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, в первом квартале снизила чистую прибыль на 21%, при этом скорректированная прибыль не оправдала ожиданий. Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в... Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в... читать дальше

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Минэкономразвития РФ ожидает, что курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 руб., а курс евро до 109,5 руб. говорится в основных параметрах макропрогноза на 2024-2027 годы (был одобрен на заседании правительства во вторник), с которым ознакомился... читать дальше

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Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG в первом квартале уменьшил выручку на 11%, что оказалось хуже прогноза. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 9,01 млрд евро против 10,1 млрд евро за аналогичный период... Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 9,01 млрд евро против 10,1 млрд евро за аналогичный период... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок завершили в плюсе пятницу и неделю в целом. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам прошедшей сессии выросли на $0,49 (на 0,6%) - до $89,5 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на торгах... Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам прошедшей сессии выросли на $0,49 (на 0,6%) - до $89,5 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на торгах... читать дальше

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Оценить эффективность уже принятых решений по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) и целесообразность задействования дополнительных шагов можно будет в ближайшие несколько месяцев, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. "Наверно, в ближайшие несколько... "Наверно, в ближайшие несколько... читать дальше

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Параметры индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора в обновленном макропрогнозе на предстоящие три года не изменились относительно предыдущего, сентябрьского, прогноза, следует из утвержденных во вторник правительством и опубликованных Минэкономразвития РФ... читать дальше

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