Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3498,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4975,05 млрд руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 апреля составили по Российской Федерации 3498,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3277,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3734,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3514,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 апреля составили 4975,05 млрд руб. против 4553,12045 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.