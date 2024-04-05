Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3734,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4553,12 млрд руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 апреля составили по Российской Федерации 3734,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3514,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3950 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3713,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 апреля составили 4553,12 млрд руб. против 4424,9942599999995 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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