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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6903 руб.
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01 апреля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6903 руб.
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1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,66 коп. и составил 12,6903 руб. Минимальный курс юаня составил 12,665 руб., максимальный - 12,712 руб. Было заключено 56874 сделки. Объем торгов составил 112875,17 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,685 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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