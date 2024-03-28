.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4881,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3320,95 млрд руб.
.
28 марта 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4881,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3320,95 млрд руб.
|0
28 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 марта составили по Российской Федерации 4881,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4681,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4459,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4280,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 марта составили 3320,95 млрд руб. против 4039,36556 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 марта 2024 года 13:38
Риски для ценовой стабильности ослабли, и вскоре наступят условия для смягчения ДКП - глава ЦБ Италии
Темпы роста потребительских цен в еврозоне стремительно замедляются, и момент для снижения процентных ставок становится все ближе, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта. "Ограничительная денежно-кредитная... читать дальше
.28 марта 2024 года 13:30
Россельхознадзор в 2023 году выявил 2266 несуществующих производственных предприятий и организаций торговли, то есть фантомов, сообщается в презентации ведомства на заседании годовой коллегии в четверг. В 2022 году их было 2091, в 2021-м - 3041, в 2020-м - 2802, в... читать дальше
.28 марта 2024 года 13:23
В ходе торгов в четверг европейские фондовые индексы в основном растут, германский и французский индикаторы продолжают бить рекорды. Четверг - последний день работы европейских бирж на этой неделе, в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными... читать дальше
.28 марта 2024 года 13:18
По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Поддержку рынку оказала, в частности, новость о том, что председатель... читать дальше
.28 марта 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,02 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3306,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3312,34 (+0,25%) пункта, минимальное - 3304,5 (+0,01%)... читать дальше
.28 марта 2024 года 13:10
Россия в последние годы существенно сократила зависимость от импорта мяса. Причём половина его поставок приходится на Белоруссию, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании коллегии ведомства в четверг. "Зависимость от импорта в мясе всех видов... читать дальше
.28 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,55/104,84 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,55/104,84 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал на...
.28 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 91,81/96,19 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,81/96,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 39 коп., Cредний курс продажи...
.28 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 28 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 93/95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93/95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 75 коп., средний оптовый...
.28 марта 2024 года 13:03
Россия, начавшая экспорт плодоовощной продукции в 2018 году с 0,2 млн тонн, к 2023 году увеличила его до 0,7 млн тонн, сообщается в презентации Россельхознадзора, представленной руководителем службы Сергеем Данквертом на заседании годовой коллегии ведомства в... читать дальше
.28 марта 2024 года 12:55
РФ конструктивно работает с КНР, ОАЭ и Турцией для разрешения ситуации с платежами за российскую нефть - Песков
РФ конструктивно работает с КНР, ОАЭ и Турцией для разрешения ситуации с платежами за российскую нефть в условиях давления вторичных санкций США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе общения с пресс-секретарем в четверг представители СМИ заявили,... читать дальше
.28 марта 2024 года 12:26
Количество безработных в Германии в марте увеличилось на 4 тыс. - до 2,719 млн, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству. Безработица в стране оставалась на уровне 5,9% четвертый месяц подряд. Это максимальный показатель с мая 2021 года. Аналитики в среднем... читать дальше
.28 марта 2024 года 12:07
Совокупные сборы российских страховщиков жизни в 2023 году увеличились на 51,6% по сравнению с 2022 годом и составили 775,1 млрд рублей, выплаты выросли на 33,2% - до 469,1 млрд рублей, согласно данным Банка России, Уровень выплат в 2023 году сложился в 60,5% против... читать дальше
.28 марта 2024 года 12:00
Распределение субсидий экспортерам на компенсацию части логистических затрат по обновленной схеме, предполагающей таргетированный подход, как ожидается, начнется с середины апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ В рамках нового подхода число... читать дальше
.28 марта 2024 года 11:52
Промышленный кластер судостроения и судоремонта будет создан в Приморском крае в 2024 году, его ключевыми предприятиями станут судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" и ООО "Кораблестроение и композиты" (производитель судов из композитных материалов), сообщила пресс-служба... читать дальше
.28 марта 2024 года 11:50
ВТБ разместит 28 марта однодневные бонды серии КС-4-677 на 250 млрд руб. по цене 99,9577% от номинала
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых. Дисконтные... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.