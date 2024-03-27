Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4459,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4039,37 млрд руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 марта составили по Российской Федерации 4459,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4280,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5219 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4968,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 марта составили 4039,37 млрд руб. против 2838,6225099999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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