Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5219 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2838,62 млрд руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 марта составили по Российской Федерации 5219 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4968,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5184,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4939,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 марта составили 2838,62 млрд руб. против 2820,40023 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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