Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5184,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2820,4 млрд руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 марта составили по Российской Федерации 5184,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4939,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5167,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4914 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 марта составили 2820,4 млрд руб. против 2678,8603 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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