Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5268,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2924,68 млрд руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 марта составили по Российской Федерации 5268,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5024,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5670,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5395,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 марта составили 2924,68 млрд руб. против 2921,92706 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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