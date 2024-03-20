.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5268,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2924,68 млрд руб.
.
20 марта 2024 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5268,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2924,68 млрд руб.
|0
20 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 марта составили по Российской Федерации 5268,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5024,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5670,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5395,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 марта составили 2924,68 млрд руб. против 2921,92706 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 марта 2024 года 15:39
Госдума РФ приняла в 1-м чтении проект поправок к закупочному законодательству (N547583-8), регламентирующих вопросы импортозамещения. "Законопроект направлен на упрощение и повышение эффективности импортозамещения при госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе",... читать дальше
.20 марта 2024 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 6,48 млрд руб.
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 6,48 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.20 марта 2024 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $95,29 млн
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $95,29 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.20 марта 2024 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 143,59 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.20 марта 2024 года 15:23
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает в законе об официальном статистическом учете правовые основы работы ГИС "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных". Документ предполагает установление механизма сбора отчетности через... читать дальше
.20 марта 2024 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 58,57 коп. и составил 100,6006 руб. Минимальный курс евро составил 100,385 руб., максимальный - 100,7475 руб. Была заключена 3321 сделка. Объем торгов составил...
.20 марта 2024 года 15:04
Выручка Tencent по итогам 2023 года увеличилась почти на 10% и составила 609 млрд юаней ($86 млрд), сообщается в отчетности китайского интернет-гиганта. Операционная прибыль выросла на 44% - до 160,1 млрд юаней ($22,6 млрд). Рентабельность по ней поднялась до 26% с 20%... читать дальше
.20 марта 2024 года 14:56
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в среду. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия). Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится 20... читать дальше
.20 марта 2024 года 14:48
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 15 марта, увеличился на 13 базисных пунктов, рост зафиксирован впервые за четыре недели, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association,... читать дальше
.20 марта 2024 года 14:45
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,85 пункта (0,271%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3273,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3286,59... читать дальше
.20 марта 2024 года 14:39
Нефть усилила снижение днем в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в Соединенных Штатах и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем... читать дальше
.20 марта 2024 года 14:29
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года составила 90,3178% от номинала, что соответствует доходности 13,43% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.20 марта 2024 года 14:19
Данные о динамике зарплат, производительности труда и корпоративных прибылей в еврозоне за ближайшие месяцы определят, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) сможет приступить к снижению ключевых процентных ставок, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе выступления на... читать дальше
.20 марта 2024 года 13:53
Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в январе-феврале выросло на 11% относительно того же периода прошлого года и составило 1,53 трлн кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам... читать дальше
.20 марта 2024 года 13:42
Госдума приняла закон, который увеличивает пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров ущерба (дохода, задолженности) для квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Документ (N327269-8) был внесен в апреле 2023 г. и существенно... читать дальше
.20 марта 2024 года 13:34
Объемы строительства в еврозоне в январе 2024 года увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их повышение составляло также 0,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства выросли... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.