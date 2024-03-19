Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5670,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2921,93 млрд руб.

19 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 марта составили по Российской Федерации 5670,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5395,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5532,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5287,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 марта составили 2921,93 млрд руб. против 2924,0534900000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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