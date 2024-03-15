Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5497,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2877,76 млрд руб.

15 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 марта составили по Российской Федерации 5497,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5261,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5217,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4979,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 марта составили 2877,76 млрд руб. против 2843,7621400000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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