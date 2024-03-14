Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5217,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2843,76 млрд руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 марта составили по Российской Федерации 5217,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4979,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4349,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4172,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 марта составили 2843,76 млрд руб. против 4422,80611 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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