Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4349,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4422,81 млрд руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 марта составили по Российской Федерации 4349,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4172,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5505,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5282,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 марта составили 4422,81 млрд руб. против 3749,42782 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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