Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5505,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3749,43 млрд руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 марта составили по Российской Федерации 5505,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5282,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4671,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4451,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 марта составили 3749,43 млрд руб. против 3692,5780099999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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