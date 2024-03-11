Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4671,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3692,58 млрд руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 марта составили по Российской Федерации 4671,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4451,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4635,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4415,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 марта составили 3692,58 млрд руб. против 3721,48617 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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