Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3485,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2196,84 млрд руб.

29 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 февраля составили по Российской Федерации 3485,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3281,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3846,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3652,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 февраля составили 2196,84 млрд руб. против 2513,56599 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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