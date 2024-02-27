Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4355,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2556,21 млрд руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 февраля составили по Российской Федерации 4355,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4130,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4235,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3991,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 февраля составили 2556,21 млрд руб. против 2757,99838 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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