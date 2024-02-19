.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4408,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2632,66 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,86%
Рост потребительских цен в январе ускорился до 0,86% после повышения на 0,73% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,44% после 7,42% в декабре. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,7%
 
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ
Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета. Сейчас банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят, сообщил...
 
Долги россиян к взысканию в счет банков превысили 3,2 трлн руб.
С россиян в пользу банков собираются взыскать 3,2 трлн рублей. В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков, заявили "Известиям" в ФССП. Это на 4,5 млн...
 
Стоимость поездок на такси в плохую погоду предлагают ограничить
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) занимается анализом ценообразования на поездки на такси с учетом действующего законодательства с целью выработки оптимального решения по данному вопросу. Об этом "Российской газете" сообщили в...
 
19 февраля 2024 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4408,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2632,66 млрд руб.

 0
19 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 февраля составили по Российской Федерации 4408,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4117,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4458 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4149 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 февраля составили 2632,66 млрд руб. против 2683,3152999999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 февраля 2024 года 10:37
В январе в Москве 57% договоров долевого участия оформлены с привлечением ипотеки
Около 60% договоров долевого участия (ДДУ) в Москве в январе оформили с ипотекой, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. "В январе 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 5 127 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 10:29
Акции банка "Уралсиб" выросли в начале торгов на "Московской бирже" на 21%
Акции банка "Уралсиб" выросли в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник на 21% (до 24,45 копейки за штуку); заметный рост ценных бумаг банка отмечается второй торговый день подряд - в пятницу котировки подскочили на 21,8% (до 20,2 копейки за штуку).

По мнению...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 19 февраля снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,4 пункта (0,074%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3240,08 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,3 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 10:14
Goldman Sachs повысил прогноз роста для индекса S&P 500 в текущем году
Эксперты Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз для фондового индекса S&P 500 во второй раз за два месяца. "Это связано с улучшением прогнозов для прибылей компаний", - говорится в обзоре команды Goldman, которую возглавляет Дэвид Костин.

Согласно новому прогнозу...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 10:05
Рынок российских акций начал торги в плюсе
Рынок акций РФ начал торги умеренным ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти.

В пятницу американские фондовые индексы снизились на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq после публикации статданных, показавших устойчивость инфляции в США, а также спад...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 92,8/94,98 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,8/94,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 107 коп., Cредний курс продажи...
.
19 февраля 2024 года 10:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1044,7 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1044,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
19 февраля 2024 года 09:54
Годовая инфляция в Белоруссии в январе ускорилась до 5,9%
Потребительские цены в Белоруссии в январе 2024 года выросли на 0,8% после роста на 0,9% в декабре прошлого года, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат).

Годовая инфляция в январе (по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года)...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 09:46
В прошлом году Индия нарастила импорт СПГ на 8%
Индия в 2023 году импортировала 22,141 млн тонн сжиженного природного газа, что на 8% больше, чем в 2022 году (20,468 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности государства. Несмотря на достигнутый рост, этот показатель всё еще уступает как уровню 2021 года...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 09:34
Доллар дешевеет к большинству основных валют
Доллар США слабо дешевеет в паре с евро на торгах в понедельник, снижается к иене и фунту стерлингов.

Активность торгов в понедельник, вероятно, будет низкой, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День президентов), отмечает Trading Economics.

Цены...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4408,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2632,66 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 февраля составили по Российской Федерации 4408,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4117,4 млрд руб.

На...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 09:07
ВТБ разместит 20 февраля однодневные бонды серии КС-4-652 на 250 млрд рублей
9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-652 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 09:05
Азиатские фондовые рынки торгуются без единой динамики
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник, китайский рынок, открывшийся после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, растет.

Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 08:49
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Казахстана в 2024 году до 3,4%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2024 году на уровне 3,4%, сообщается в докладе "Об экономике Казахстана, зима 2023-2024". Ранее ВБ прогнозировал экономический рост страны на уровне 4,3% в 2024 году и 4,5% в 2025 году.

Отмечается, что в 2023 году...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 08:41
Polymetal продает российский бизнес структурам "Мангазеи"
Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" - структуре "Мангазеи" Сергея Янчукова.

Как сообщил Polymetal, российские активы оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Сам...    читать дальше
.
19 февраля 2024 года 08:34
Цены на нефть снижаются после роста в пятницу
Цены на нефть опускаются в понедельник после подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть.

"Поддержку нефтяному рынку оказало очередное усиление...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.