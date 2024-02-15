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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 февраля в размере 91,4316 руб., евро - 97,8133 руб.
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15 февраля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 февраля в размере 91,4316 руб., евро - 97,8133 руб.
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15 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 91,4316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,59 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 97,8133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,84 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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