Аналитикам
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ДВМП
10 апреля 2026 года 15:53
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ДВМП
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), сообщается в обзоре аналитиков. Компания представила финансовые результаты за 2025 год по МСФО: в годовом сопоставлении выручка опустилась на 7% до 171,6 млрд руб., показатель EBITDA - на 48% до 28,4 млрд руб., а рентабельность по данному показателю сократилась на 12 п. п. до 17%. Чистая прибыль сменилась убытком в размере 3,2 млрд руб. на фоне удвоения финансовых расходов. "Отчетность, на наш взгляд, оказывает ограниченное влияние на настроения инвесторов, так как основной драйвер - стратегическое партнерство с DP World, - отмечает аналитик Георгий Горбунов. - Сделка расширяет доступ к глобальной логистической сети, открывает новые маршруты и клиентскую базу, создавая потенциал для роста грузопотоков, включая транзит по Северному морскому пути, что увеличивает фундаментальный потенциал роста компании. Кроме того, не исключено проведение оферты для миноритариев, что даст акционерам еще один вариант, как распорядиться своими бумагами". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДВМП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
10 апреля 2026 года 15:23
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Oracle Corp. до "позитивной" с целевой ценой $160 за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Oracle проходит этап структурной трансформации из поставщика корпоративного ПО в провайдера облачной и ИИ-инфраструктуры, - пишет аналитик Айнур... читать дальше
.10 апреля 2026 года 14:56
Акции МКПАО "Озон" привлекательны для покупок, полагают аналитики банка ПСБ. Совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Последний день для покупки бумаг для попадания в реестр акционеров: 25 мая 2026 года. "Считаем акции компании... читать дальше
.10 апреля 2026 года 14:33
Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне опубликованных результатов по РСБУ за март, сообщается в обзоре аналитиков. Согласно опубликованному банком пресс-релизу, чистая прибыль банка в марте 2026 года составила 166,4 млрд руб. при рентабельности... читать дальше
.10 апреля 2026 года 14:06
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по индексу Мосбиржи на уровне 3300-3400 пунктов на конец текущего года, говорится в комментарии старшего аналитика брокера Александра Потехина. "Перспективы рынка акций на более длинном горизонте остаются позитивными: оценки бумаг все еще невысоки, в то время как... читать дальше
.10 апреля 2026 года 13:27
Основным драйвером для котировок акций Сбербанка в ближайшие два-три месяца будут дивидендные выплаты, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка. На наш взгляд, результаты эмитента за 3М26 по РСБУ в целом подтверждают реалистичность прогнозов менеджмента на текущий год (ROE>22%). По нашим... читать дальше
.10 апреля 2026 года 12:41
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $185,6 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент, как и американский нефтегаз в целом, стал бенефициаром роста цен на нефть из-за конфликта... читать дальше
.10 апреля 2026 года 11:54
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $330 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. Фундаментально компания остается одним из самых устойчивых игроков, отмечает эксперт:... читать дальше
.10 апреля 2026 года 11:23
"Финам" рекомендует покупать акции Hongfa Technology Co. Ltd с прогнозной стоимостью на уровне 33,57 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Котировки бумаг с максимумов текущего года снизились на 21% на фоне... читать дальше
.10 апреля 2026 года 11:00
Индекс Мосбиржи в целом продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов в пятницу, при этом в ходе сессии вероятны попытки перехода рынка к восстановлению с возвратом в верхнюю половину данного коридора, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан... читать дальше
.10 апреля 2026 года 10:38
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Из корпоративных событий, отмечает эксперт, нужно следить за рекомендацией совета директоров "Полюса" по финальным дивидендам за 2025 год. Ранее эмитент выплатил за... читать дальше
