Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ДВМП

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), сообщается в обзоре аналитиков.

Компания представила финансовые результаты за 2025 год по МСФО: в годовом сопоставлении выручка опустилась на 7% до 171,6 млрд руб., показатель EBITDA - на 48% до 28,4 млрд руб., а рентабельность по данному показателю сократилась на 12 п. п. до 17%. Чистая прибыль сменилась убытком в размере 3,2 млрд руб. на фоне удвоения финансовых расходов.

"Отчетность, на наш взгляд, оказывает ограниченное влияние на настроения инвесторов, так как основной драйвер - стратегическое партнерство с DP World, - отмечает аналитик Георгий Горбунов. - Сделка расширяет доступ к глобальной логистической сети, открывает новые маршруты и клиентскую базу, создавая потенциал для роста грузопотоков, включая транзит по Северному морскому пути, что увеличивает фундаментальный потенциал роста компании. Кроме того, не исключено проведение оферты для миноритариев, что даст акционерам еще один вариант, как распорядиться своими бумагами".

